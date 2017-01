La Guématria de la « Résolution de l’ONU » veut dire « Trahison d’Obama » !

Croyez-le ou non, il y a des gens qui pensent encore que l’abstention de l’administration Obama sur la résolution 2334 n’est pas une trahison des Etats Unis envers Israël, son allié. Ils ne voient pas non plus de paroles déséquilibrées du secrétaire d’État John Kerry comme une trahison… et pourtant, ce qui s’y connaissent un peu dans les Guématriot, seront surpris.

Avant d’expliquer, la guematria est très simple, chaque lettre en hébreu, représente un chiffre, par exemple la lettre Aleph représente le chiffre 1 et ainsi de suite… Donc à partir d’un chiffre on peut lire un mot ou une expression en hébreu et inversement !

Souvent la gematria peut jeter un peu de perspicacité. En hébreu, le mot qui veut dire « trahir » est « BAGAD ». Il y a un principe dans la grammaire hébraïque comme quoi le « dagesh » (un oint dans la lettre) est une marque de stress est indicative d’une double lettre. Nous voyons cela dans de nombreux endroits, Rachi dans le livre de Ruth (1:13) montre l’ exemple. Ainsi, un dagesh sur l’une des lettres, souvent indiqué par un point, fait compter la lettre deux fois.

Le Talmud (Krisus 6a) cite le rav Abaye, « Simanah Milsah – signes portent bien le poids. »

Le numéro (2334) de la résolution de l’ONU indique qu’elle était une trahison.

2334 :

Le chiffre 2 représente la lettre « ב »(bet)

Les deux chiffres 3 suivant représente la lettre « ג »(guimel)

Le chiffre 4 représente la lettre « ד ».(dalet)

Et si vous relié les trois lettres, nous avons le mot « Bagad – בגד », qui veut dire « Trahison »

Ainsi, les gematriot représentent en elle même la résolution de l’ONU comme une trahison. Une trahison qui restera dans l’infamie.

Mais il y a plus :

Le vote était de 14 à 0. Il y aurait eu un quinzième vote qui aurait pu arrêter l’ensemble de la résolution. Mais les Etats-Unis n’ont pas évité cette 15 ème voix.

En hébreu ?

ארצות הברית לא ב’ט »ו תצביע

Si nous comptons le Dagesh dans le ת du mot « vote » – la Gematria de la déclaration ci-dessus est équivalent au nombre 2334 !

Tout cela souligne la trahison pure de cette résolution contre Israël.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

