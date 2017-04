Les groupes terroristes ont la solution pour échapper aux systèmes d’inspection dans les aéroports contre les explosifs ?

Les agences de renseignement des États-Unis croient que les groupes terroristes, y compris Daesh, et d’autres ont trouvé des méthodes développées pour passer en contrebande des explosifs dans les appareils électroniques sans être reconnu par les systèmes de sécurité de l’aéroport .

Selon un rapport CNN, les organisations terroristes ont obtenu des systèmes avancés de contrôle de sécurité utilisés dans les ports, à travers lesquels ils expérimentent les différents moyens de placer des bombes avec succès dans les ordinateurs et autres appareils électroniques.

Cette menace d’explosions sur les vols est déjà connue et les Etats Unis ont déjà interdit des dispositifs électroniques sur certains vols et dans dix aéroports de huit pays : Egypte, Amman, Koweït, Maroc, Qatar, Arabie Saoudite, la Turquie et des Émirats arabes unis.

Même la Première ministre britannique, Theresa May, a décidé d’appliquer cette interdiction seulement sur des vols directs de six pays du Moyen-Orient: le Liban, la Turquie, la Jordanie, l’Egypte, la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

La déclaration du Département d’Etat a déclaré : « nous ne parlons pas publiquement de renseignements spécifiques, mais d’ évaluations du renseignement nous indiquant que les groupes terroristes continuent de concentrer leurs efforts pour faire passer ces explosifs à travers les contrôles des aéroports.

Rappelons que le crash d’un avion en Russie en Egypte il y a dix – huit mois qui a tué 224 passagers, fut à cause d’une bombe activée pendant le vol. Le chef de la sécurité russe avait confirmé que c’etait un acte terroriste.

Selon les experts de sécurité israéliens , ce rapport de CNN aux États-Unis est douteux.

