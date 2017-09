Le groupe publicitaire JCDECAUX a vendu plusieurs espaces publicitaires à une organisation hostile à Israël

Le BNVCA a chargé son conseil Maître Baccouche de déposer plainte contre le groupe JCDECAUX, spécialisé dans la publicité urbaine, et la succursale anglaise, pour avoir vendu plusieurs espaces publicitaires à une organisation hostile à Israël (Campaign Against Arms Trade ) qui appelle au boycott de l’Etat juif.

Sur l’une des affiches de cette campagne qui appelle au boycott du festival «Tel-Aviv in London» on peut lire «LDN [London] against apartheid. Cancel #TLVINLONDON».

Ainsi que s’en est glorifié sur Facebook la Campaign Against Arms Trade, «Le London Palestine Action fait partie des organisations qui se mobilisent à nos côtés pour protester contre la tenue à Londres du prochain Salon de l’armement».

Le BNVCA rappelle que le boycott est un délit prévu et réprimé par la loi française.

Ce délit étant illégal en France, nous considérons que la société française JCDECAUX a enfreint la loi. Le BNVCA a également saisi par courrier l’ambassadeur de Grande Bretagne, pour lui demander d’exprimer à son gouvernement notre protestation, lui rappeler que l’incitation à la haine d’Israël est la cause essentielle du passage à l’acte anti-juif, et que l’appel au boycott condamné en France, participe de cette haine qui génère le nouvel antisémitisme.

