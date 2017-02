Un groupe chrétien décide de financer tout ce qui est lié à la sécurité des Juifs à Nice

Deux organisations internationales, juive et chrétienne, ont annoncé qu’elles allaient financer et mettre en œuvre tout ce qui est lié à la sécurité pour protéger la communauté juive dans la ville française de Nice, où un camion-bélier conduit par un terroriste de Daesh avait tué 86 personnes en juillet dernier.

La communauté internationale des chrétiens et des Juifs (The Fellowship) ainsi que le Congrès Juif Mondial (CJM) ont participé à cette aide financière, ainsi que des organisations juives de France, pour payer des systèmes et matériaux de sécurité pour les locaux et les institutions communales.

Bien que le montant sur le nouveau financement n’a pas été divulgué, la communauté a indiqué qu’elle avait fourni près de 100 000 $ dans la modernisation de la sécurité pour plus de deux douzaines d’institutions juives françaises en 2016, dans le cadre d’une distribution plus large de l’organisation pour plus de 3,5 millions de $ en financement dans la sécurité pour les communautés juives de 32 pays.

« Comme nous l’avons malheureusement vu au cours des dernières années lors des attaques terroristes, les meurtriers ciblent les Juifs et tant d’autres, de Mumbai à Nice, alors que les communautés juives sont confrontées à l’intensification des menaces antisémites et des attaques. »

Rabbi Yechiel Eckstein, président de la Bourse et fondateur, a déclaré dans un communiqué : « Avec des partenaires comme le Congrès Juif Mondial, nous faisons tout notre possible pour défendre partout les Juifs de ce terrible fléau, tout en aidant ceux qui souhaitent se déplacer dans leur patrie juive. »

Cinq Juifs locaux étaient parmi les 434 personnes blessées dans l’attaque du camion de juillet dernièrement à Nice. La communauté juive, qui se compose de plus de 25 000 personnes, est composée d’une communauté Ashkénaze et Séfarade et une synagogue, des restaurants casher et un boucher casher, et un mikvé (bain rituel) est sous la sécurité du département de la sécurité du CJM.