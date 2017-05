Gravissime : Le régime syrien a placé un crématorium à l’extérieur de Damas

Si vous êtes un survivant de la Shoah ou le parent d’un survivant, cet article risque de vous faire du mal…

Le département d’Etat américain à Washington DC a informé les journalistes lors d’un briefing spécial et détaillé ce lundi que le régime syrien a construit un crématoire à l’extérieur de la capitale de Damas.

Le secrétaire d’État adjoint intérimaire pour les affaires du Proche-Orient, Stuart Jones a déclaré que les corps de milliers de prisonniers exécutés de la guerre civile sauvage dans ce pays sont systématiquement incinérés dans un crématoire. Jusqu’à présent, le gouvernement du président Bashar al-Assad avait enterré des restes dans des fosses communes.

« Des sources crédibles ont cru que beaucoup de corps ont été disposés dans des fosses communes », a déclaré Jones aux journalistes. « Nous croyons maintenant que le régime syrien a installé un crématoire dans le complexe pénitentiaire de Sednaya afin de dissimuler au mieux les restes des détenus avec peu de preuves ».

Jones, qui est récemment revenu des entretiens à Astana, a montré aux journalistes un certain nombre d’images nouvellement déclassifiées de ce qui a été dit être un crématoire.

« La brutalité continue par le régime d’Assad, y compris l’utilisation d’armes chimiques, qui présente une menace manifeste pour la stabilité et la sécurité régionale, ainsi que pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et de nos alliés », a déclaré Jones.

Selon les Nations Unies et de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme, la guerre civile syrienne depuis 2012 a coûté plus de 400 000 vies, y compris de nombreux civils, at-il ajouté.

« En plus des attaques aériennes, le régime continue d’enlever systématiquement et de torturer les détenus civils, souvent torturés, électrocutant et violant ces victimes », at-il noté. Un ancien documentaire sous le nom de César a partagé plus de 10 000 photos de victimes d’Assad avec la communauté internationale.

« Selon de nombreuses ONG, le régime a enlevé et détenu entre 65 000 et 117 000 personnes entre 2011 et 2015. Le régime a également autorisé les meurtres extrajudiciaires de milliers de détenus en utilisant des tentures de masse à la prison militaire de Sednaya ».

L’un des complexes pénitentiaires les plus importants et les plus sûrs du pays, est Senaya qui se trouve à 45 minutes en voiture de Damas. Selon Jones, il existe de nombreuses installations dans le pays. Mais Sednaya détient jusqu’à 70 prisonniers dans des cellules qui sont conçus pour une capacité de 5 personnes. Plusieurs sources rapportent que le régime tue jusqu’à 50 détenus par jour à Sednaya seul.

« Nous croyons maintenant que le régime syrien a installé un crématoire dans le complexe de la prison de Sednaya qui pourrait disposer des restes des détenus avec peu de preuves. À partir de 2013, le régime syrien a modifié un bâtiment dans le complexe de Sednaya pour soutenir ce que nous croyons être un crématoire. Bien que les nombreuses atrocités du régime soient bien documentées, nous croyons que la construction d’un crématoire est un effort pour couvrir l’ampleur des meurtres en masse qui se déroulent dans la prison de Sednaya « .

Jones a ajouté, cependant, les États-Unis ne croient pas que la Russie ou l’Iran ait été impliqués dans la construction ou l’utilisation du crématoire. De plus, les États-Unis espèrent que la Russie deviendra une partie de la solution pour que la Syrie démantèle le crématoire.

« [Le ministre des Affaires étrangères Sergei] Lavrov et le gouvernement russe nous ont indiqué qu’ils étaient intéressés à trouver une solution pour la Syrie », a déclaré Jones en réponse à une question d’un journaliste.

« Il n’y a pas de solution à la Syrie sans processus politique et certainement pas la fin de ces atrocités, nous espérons que nous pourrons travailler avec les Russes de manière constructive à exercer une pression sur le régime pour mettre fin à ces atrocités, et que le gouvernement russe assumera la responsabilité de leur partenaire, le régime syrien, pour mettre fin à ces atrocités »