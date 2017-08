Gravissime | Le Hamas visite Téhéran et se joint à l’«axe de la résistance» de l’Iran et du Hezbollah

Les principaux responsables du Hamas Saleh al-Arouri, le fondateur de l’aile militaire d’Izz a-Din al-Qassam et le membre du bureau politique supérieur Izzat al-Rishq sont arrivés à Téhéran vendredi matin avec une délégation pour assister aux cérémonies d’inauguration pour le président iranien lors du deuxième mandat de Hassan Rouhani.

Comme la délégation de Pyongyang, ce voyage pour le Hamas avait clairement plus d’un but.

Le Hamas est depuis longtemps bénéficiaire de la bienfaisance de l’Iran, bien que l’intensité de la relation ait fluctuée au cours des années selon les personnalités du leadership.

La semaine dernière, Al-Arouri a rencontré à Beyrouth le ministre adjoint iranien des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, qui a souligné l’importance de renforcer l’axe de résistance régional contre Israël. Il a parlé du soutien de l’Iran au Hezbollah, au Hamas et au Jihad islamique palestinien sous la bannière de l’unité musulmane, et a souligné « la lutte contre l’entité sioniste ». Tous sont des groupes qui se consacrent à l’anéantissement d’Israël.

Tout aussi inquiétant est la célébration parallèle de l’ouverture d’une nouvelle ambassade pour la Corée du Nord à Téhéran et la visite de 10 jours du chef du parlement nord-coréen, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires de Pyongyang.

Les dirigeants libanais étaient présents pour l’inauguration et les célébrations suivantes, et sont restés pour d’autres pourparlers.

«La Corée du Nord est une source très dangereuse de technologie nucléaire, de composants et de savoir-faire », selon Emily Landau, chercheuse principale du groupe de réflexion Israel Institute for National Security Studies affilié à l’Université de Tel-Aviv et responsable du contrôle des armements et régional au Programme de sécurité, a déclaré CNBC ce week-end :

« Depuis que la Corée du Nord et l’Iran partagent la technologie nucléaire et les missiles, et depuis que l’Iran fournit des armes à ses groupes terroristes mandataires au Moyen-Orient, ce rassemblement présente des risques particuliers pour l’État juif, ainsi que pour l’Europe et l’Amérique du Nord. »

Le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique sont tous engagés dans des opérations internationales afin de recueillir des fonds pour poursuivre la bataille pour éliminer Israël de la région. Certaines de ces activités incluent les opérations sur les médicaments en Amérique du Sud, d’autres impliquent des opérations de collecte de fonds au Royaume-Uni, au Canada ,aux États-Unis, et ailleurs.

Le Hezbollah est profondément impliqué dans les affaires politiques libanaises et, au cours de la dernière décennie, est devenu une faction importante au sein du gouvernement libanais – un fait reconnu par Rouhani lors d’une réunion dimanche où lui et les parlementaires libanais ont palabré pour voir qui pourrait en faire l’éloge de façon plus élaborée.

« Les victoires des Libanais contre le régime d’occupation sioniste et les terroristes sont une question de magnificence pour le Liban pour le bonheur et l’honneur des Iraniens », a déclaré le président iranien, selon IRNA . « Maintenant, le Liban aide ses voisins à créer de la stabilité et de la sécurité et cela indique la force et la magnificence des Libanais ». Il a appelé au succès du Hezbollah libanais, des forces armées et des forces populaires contre les « envahisseurs » pour être une « cause du bonheur ». L’honneur et la dignité de tous les musulmans et les nations amies « , et a déclaré qu’il était heureux de voir la création d’une stabilité interne au Liban et une bonne planification et programmation pour administrer le pays par ses fonctionnaires.

Rouhani a ajouté que «la résistance et l’unité des Palestiniens contre les récentes injures des soldats sionistes envers la mosquée Al-Aqsa et les saints Qods indiquent le succès de la résistance et de l’unité contre les envahisseurs».

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, pour sa part, a qualifié la cérémonie de «fête démocratique» en Iran. Il a déclaré que les «victoires du Liban et le front de résistance de la Palestine contre les envahisseurs sont les résultats des valeurs de la révolution islamique de l’Iran», ajoutant : «Nous sommes toujours confrontés au défi de résistance que l’Imam Khomeini avait initié».

L’Iran continue de transférer des armes au Hezbollah et au Hamas par voie maritime et terrestre, via la Syrie et l’Afrique, ainsi que par la mer Rouge et la Méditerranée. Téhéran a également travaillé pour enseigner au Hezbollah et au Hamas comment produire leurs propres armes.

Dans le cas du Hezbollah, Téhéran a contribué à la construction d’usines d’armes souterraines au Liban. Il y a plusieurs années, le Hamas à Gaza avait échangé des matériels, des technologies et des instructions sur la façon de construire ses propres missiles ; Une aide qui a entraîné la production de nouvelles roquettes qui ont fait leurs débuts lors de la guerre antiterroriste de 2014, Tsouk Etan.

Avec la Corée du Nord qui a fait des progrès rapides dans ses dernières tentatives pour créer de nouveaux missiles balistiques, on peut seulement supposer que la technologie des missiles iraniens ne sera pas loin derrière; Si tel est le cas, il est probable que Téhéran va également partager la générosité avec ses procurataires pour déstabiliser davantage la région.