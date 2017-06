Gravissime | Deux élèves de Jérusalem âgés de 12 ans, sont venus à l’école armés de couteaux

Deux élèves de Jérusalem âgés de 12 ans, sont venus à l’école armé de couteaux afin de blesser un autre camarade selon le porte-parole de la police (Jérusalem).

Hier, la police a reçu un rapport à l’école élémentaire au sud de la ville, selon laquelle deux élèves de 12 ans, se sont disputés avec des machettes. Les détectives sont arrivés sur les lieux avec la police israélienne, qui a saisi le couteau d’un adolescent. En même temps, leurs parents ont été convoqués à la police.

Une enquête a révélé qu’il y avait un conflit entre les garçons et l’un a décidé d’aller à l’école armé de couteaux afin, apparemment, de blesser l’autre.

Les enquêteurs de police et les parents ont expliqué aux enfants l’action grave et ont été renvoyés dans leurs foyers. En même temps, et compte tenu de leur jeune âge la Hevara est venue à leur rencontre (organisme social).

La police a déclaré que l’incident était grave, et qu’il pourrait avoir des conséquences très graves.

La vigilance du personnel de l’école et l’arrivée immédiate des jeunes détectives a évité un drame entre les deux garçons.

La police israélienne rappelle au public, en mettant l’accent sur les parents de surveiller le comportement de leurs enfants et de faire un rapport aux autorités de police pour leur bien-être et par cela éviter des drames.

Ci-joint une photo de couteaux saisis. Crédit porte-parole de la police



