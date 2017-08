Grande victoire | Ateret Cohanim achète trois bâtiments de l’église grec à Jérusalem !

Ateret Cohanim, dont la mission est d’élargir la propriété juive à l’est de Jérusalem, a célébré une victoire cruciale ce dimanche, la veille du 9 av, alors que le tribunal de district de Jérusalem a approuvé l’achat de baux de 99 ans sur trois bâtiments du patriarcat grec de Jérusalem. Deux des bâtiments, les hôtels Petra et Imperial, sont situés près de la porte de Jaffa, et les experts disent que leur achat faciliterait une expansion accrue pour l’association dans la vieille ville, a rapporté Ma’ariv.

Fondé en 1978, Ateret Cohanim (hébreu: Couronne des prêtres), qui exploite une yeshiva du même nom dans le quartier musulman de la vieille ville, continue la mission sioniste traditionnelle de racheter les terres afin d’établir une majorité juive dans l’Ancienne Ville et les quartiers de la Jérusalem orientale.

En 2005, après l’exposition de la vente, l’Église grecque a explosé avec des protestations qui ont abouti à l’enlèvement d’Irenaios, Patriarche de la Ville sainte de Jérusalem et de toute la Palestine, la Syrie, au-delà du Jourdain, Cana de Galilée et Sion . Irenaios, qui a été remplacé par Théophile III, a rejeté la décision et s’est enfermé dans le bâtiment du patriarcat de Jérusalem.

Theophilus III, en attendant, a poursuivi le procès contre Ateret Cohanim, arguant que le groupe avait profité de la corruption dans le patriarcat pour avoir les bâtiments. La cour a rejeté dimanche les revendications de l’Église et a approuvé les transactions.

Ateret Cohanim, travaillant auprès de sociétés immobilières étrangères, a acheté les baux de 99 ans sur les trois bâtiments en 2004.

L’hôtel Petra est un bâtiment de quatre étages près de la porte de Jaffa; L’Imperial Hotel est un grand bâtiment à deux étages à côté, et le troisième achat, sur la rue Muzamiya dans le quartier musulman, est un bâtiment résidentiel avec une famille arabe, également dans le quartier musulman. Les deux gestionnaires de l’hôtel et la famille arabe sont des locataires protégés, selon Ma’ariv, et Ateret Cohanim va maintenant suivre des procédures d’évacuation, d’autant plus que les vieux rédempteurs des terres sionistes tels que Yehoshua Hankin avait été poursuivi par les tribunaux ottomans qui ont retiré les agriculteurs de Rehovot, Haders et la vallée de Jezreel.

Le patriarcat a affirmé que leur directeur financier, un Nicolas Papadimas, était corrompu et a pris un pot-de-vin dans l’accord avec le groupe juif. Ils ont souligné les nouvelles richesses soudaines de Papadimas et le fait qu’il a fui le pays peu de temps après la signature, après quoi il s’est impliqué dans des complications criminelles.

Le patriarcat a également soutenu que Ateret Cohanim qui a payé le prix pour les baux était sommairement faible: 500 000 $ pour Petra Hotel; 1,25 million de dollars pour l’hôtel Imperial et seulement 55 000 $ pour le bâtiment résidentiel dans le quartier musulman. Mais le juge a accepté le contre-argument du groupe juif selon lequel ces prix étaient raisonnables, étant donné que les bâtiments avaient des locataires protégés.

Le juge a souligné que l’Église n’avait pas nié les autres transactions foncières réalisées par Papadimas et Irenaios. En conclusion, elle a écrit que le Patriarcat et le Patriarche «n’ont pas respecté les preuves factuelles suffisantes que ce sont des transactions qui ont été fondées sur des pots-de-vin, ni qu’il y a eu un défaut dans les transactions».

L’Église grecque a publié une déclaration condamnant la décision de la cour et citant le Patriarche Theophilus III qui a promis de consacrer tous les moyens juridiques et financiers à son pouvoir pour révoquer les transactions. Par ailleurs, selon Ma’ariv, Theophilus est actuellement sévèrement critiqué au sein de l’Église, sur les terres louées et clandestines appartenant à l’Église dans les quartiers prestigieux de Jérusalem occidentale, notamment la Rehavia.