La Grande synagogue de Barcelone et les institutions juives sous haute protection après l’atrocité terroriste dans cette ville

La synagogue principale de Barcelone sera fermée pendant au moins 24 heures après l’attaque terroriste mortelle de ce jeudi dans la ville, où au moins treize personnes ont été tuées et plus de 100 blessées.

Le rabbin de Barcelone Meir Bar Chen a déclaré que toutes les « institutions communautaires » avaient été fermées immédiatement après l’atrocité. Bar Chen a confirmé que «ce n’était pas une attaque terroriste dirigée contre les juifs», suite aux rapports initiaux selon lesquels un restaurant kosher sur la route de Las Ramblas sur la voie de la fourgonnette des terroristes avait été leur cible principale.

Dans une interview accordée à The Algemeiner jeudi, un éminent journaliste catalan a mis en évidence les vulnérabilités auxquelles les autorités espagnoles sont confrontées pour faire face au terrorisme à la fois à l’échelle régionale et nationale, à mesure que de plus amples détails sur l’attaque ont été répercutés.

« Les mesures contre le terrorisme ont été mises en œuvre, mais il y a eu peu de coopération entre l’État et les autorités régionales, en particulier la question séparatiste, » Borja Vilallonga selon le rédacteur en chef des hebdomadaires influents catalans « El Temps ».

Au moins 13 personnes ont été assassinées et plus de 100 blessées dans une attaque à la fourgonnette bélier le long de la célèbre voie de Las Ramblas…

Le 1er octobre, les électeurs en Catalogne se rendront aux sondages lors d’un référendum sur la séparation de l’Espagne – une annonce récente du gouvernement catalan selon laquelle la région pourrait déclarer son indépendance dans les 48 heures suivant le résultat, ce qui a approfondi déjà de fortes tensions avec le gouvernement central à Madrid.

Vilallonga a déclaré : « Les imams et les communautés se développent sans aucune surveillance de l’Etat, même si différents groupes terroristes ont été arrêtés à plusieurs reprises dans la région de Barcelone, et qu’un certain nombre d’attaques ont été évitées ».

En conséquence, a déclaré Vilallonga, la police catalane est techniquement prête à répondre au terrorisme, mais elle est «mal informée» du côté du renseignement. « La police catalane ne peut pas accéder aux fichiers Europol », a-t-il cité comme exemple, se référant à l’agence européenne chargée de l’application de la loi. « Mais c’est la police catalane qui est chargée de patrouiller les espaces publics à Barcelone comme le site de l’attaque aujourd’hui ».

À la suite de l’attaque, les médias locaux ont signalé que la camionnette utilisée avait été louée par un individu musulman, et que les analystes du renseignement ont noté que les médias sociaux de ces suspects – qui ont été retirés – contiennent une propagande islamiste. Le groupe terroriste sunnite ISIS a depuis pris la responsabilité de l’attaque dans un communiqué sur son agence de presse Amaq.

Vilallonga a observé que « les agences gouvernementales ont peu de contrôle sur les différentes branches de l’islam à Barcelone » malgré « des rapports de radicalisation remontant depuis des années ».

« Nous ne savons pas vraiment ce que les musulmans de Barcelone pensent, ou comment les courants extrémistes Salafi les infiltrent », a déclaré Vilallonga.

Environ 1,2 M. musulmans vivent en Espagne, dont au moins 400 000 en Catalogne. Une centaine de musulmans espagnols auraient rejoint les terroristes ISIS en Irak et en Syrie.