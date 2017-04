Une grande perte pour l’histoire d’Israël : Le Projet novateur du  » Tamis du Mont du Temple » va stopper par manque de financement

Le projet Temple « Mount Sifting », qui fonctionne depuis 2004, a connu de graves difficultés de financement au cours de la dernière année. À l’heure actuelle, le travail des bénévoles à la recherche des nombreuses découvertes précieuses sur l’histoire du peuple hébreu sur cette terre est sur le point de s’arrêter.

Selon le porte-parole du projet, malgré les promesses du Premier ministre Benjamin Netanyahu de soutenir le projet, aucune promesse officielle de financement ou de soutien n’a été annoncée.

TMSP a lancé une campagne de financement appelant le public à prendre des mesures et des responsabilités lorsque les gouvernements israéliens au cours des 12 dernières années n’ont pas aidé à poursuivre la recherche et à sauver le patrimoine du site le plus important de Jérusalem malgré les découvertes les plus importantes.

TMSP a été créé en réponse à l’élimination illégale de 9 000 tonnes de terres venant des antiquités du Mont du Temple par le Mouvement islamique sous la supervision du Waqf en 1999. Le tamisage de ce matériel depuis 2004, sous la direction des archéologues Dr. Gabriel Barkay et Zachi Dvira, fut dans le but de récupérer les objets archéologiques imprégnant le sol et menant à des recherches approfondies sur les découvertes.

Les TMSP ont fait les premières découvertes archéologiques au Mont du Temple et ont été étudiées et publiées scientifiquement. Le projet se déroule sous les auspices de l’Université Bar Ilan avec le financement de la Fondation israélienne d’archéologie. Le fonctionnement du site de dépistage a été financé, jusqu’à récemment, par la Fondation Ir David (Elad).

La recherche menée jusqu’à présent sur les artefacts tamisés a déjà donné lieu à des découvertes et des innovations importantes. Parmi eux, on trouve : de nombreuses découvertes depuis les premiers jours de la période du Premier Temple, le sceau d’un prêtre de la première période du premier temple avec des métaux précieux, la reconstruction des planchers des cours somptueuses du deuxième temple ; La découverte de nombreuses découvertes architecturales de la période byzantine qui témoignent de structures sur le Mont du Temple en contradiction avec la notion qui a décrit le Mont comme des débris à cette même période ; Et la recherche d’une grande collection de monnaies islamiques précoces et de la collection la plus richement variée de monnaies communes et extrêmement rares de la période des Croisés, ainsi que la découverte de nombreuses preuves de la présence des Templiers.

Il y a quelques semaines, le tamisage du sol du Mont du Temple a été officiellement arrêté et, dans les mois à venir, la recherche dans le laboratoire archéologique du projet s’arrêtera aussi. Pour éviter cela, le projet a lancé une campagne crowdfunding demandant au public de soutenir la poursuite du projet.

Le Dr Dvira, archéologue et cofondateur de projet, a déclaré dans un communiqué : « Afin de poursuivre les recherches du Mont du Temple et récupérer des artefacts supplémentaires, nous devons d’abord financer la recherche et la publication de découvertes qui ont déjà été rétablies ».

« Si on nous a demandé au début du projet des découvertes que nous pourrions découvrir, je n’aurais pas pu imaginer le travail que nous faisons maintenant. Je n’aurais pas pu imaginer que nous serions en mesure de reconstruire les modèles des sols somptueux des cours de temple d’Hérode que nous avons récemment publiées. Je n’aurais pas pu imaginer la recherche actuelle sur la poterie, les inscriptions, les armes, les pièces de monnaie ou les centaines de milliers de découvertes et recherches que nous menons ».

« Si nous pouvons compléter même nos recherches actuelles, nous sommes sûrs de découvrir de nombreuses nouvelles et importantes informations sur l’histoire du Mont du Temple. Nous sommes actuellement à un moment critique : le projet va devoir fermer ou continuer vers la recherche et la publication des artefacts que nous avons déjà récupérés. J’espère profondément que nous pourrons poursuivre la recherche qui va inévitablement donner lieu à de nombreuses découvertes importantes pour la compréhension de l’héritage de chacun de nous ».

Le Dr Barkay, l’autre cofondateur, a déclaré dans un communiqué : « The Sifting Project est un outil éducatif extraordinaire. À ce jour, plus de 200 000 personnes d’Israël et du monde entier ont participé au criblage. Il s’agit d’un phénomène sans précédent dans la pratique archéologique, et fait de ce projet une des recherches archéologiques les plus exposées au monde. Le contact tangible des participants avec le sol, les pierres et les découvertes archéologiques restent un outil pédagogique irremplaçable reliant les personnes à leur patrimoine. Nous espérons que nous pourrons poursuivre cette activité importante. «

