Une grande cérémonie d’éclairage de la Menorah en l’honneur des victimes de l’attaque de Berlin

Le mouvement Chabad de Berlin a annoncé que l’éclairage de la menorah à la Porte de Brandebourg sera consacré cette année à toutes les victimes de l’attaque du camion terroriste qui a tué 12 personnes et blessé 48 autres, et a appelé à une augmentation de l’allumage des menorah et toutes les activités liées à la fête de Hanoucca en réponse à l’attaque.

Daliya Elyakim, 60 ans, de Herzliya, a été identifiée comme l’une des victimes et a été transportés de l’Allemagne vers Israël. Son mari, Rami Elyakim, reste hospitalisé après avoir été grièvement blessé dans l’attaque.

Lors d’une cérémonie de prière au nom des personnes tuées et blessées, Rav Yehuda Teichtal, rabbin de la communauté juive de Berlin et directeur du Chabad de Berlin, a déclaré:

«Les terroristes qui agissent ne font aucune différence entre nous. Ils ont non pas seulement attaqué Berlin, l’Allemagne ou les Juifs, mais ont attaqué tous les gens qui croient en un monde de la démocratie, un monde plein de respect, un monde de lumière, parce que les assaillants, croient en une vie pleine de ténèbres ».

Le rabbin a appelé à une augmentation de la lumière qui se manifeste à travers l’unité et les bonnes actions, et une augmentation dans le respect de la fête de huit jours de Hanoucca, connu comme le «Festival des lumières».

A la fin de la cérémonie, les membres de la communauté ont lues dans le livre des Psaumes et ont prié pour la récupération complète des blessés. Ils ont également allumé 12 bougies en mémoire des 12 tués dans l’attaque terroriste.

