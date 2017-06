Le Grand Rabbin séfarade de Londres se félicite de l’acceptation de l’homosexualité

Le principal rabbin séfarade du Royaume-Uni est devenu le centre d’une controverse internationale après avoir loué l’acceptation sociale de l’ homosexualité comme un « développement social fantastique. »

Rabbi Joseph Dweck, qui a servi comme rabbin dans la communauté séfarade de Londres, a été critiqué après avoir fait ces remarques lors d’ une conférence le mois dernier. Un rabbin orthodoxe à Londres a demandé à un tribunal rabbinique de retirer son titre à Dweck et une demande a été créée par un autre rabbin orthodoxe américain qui a appelé Dweck « hérétique » qui a récolté quelque 480 signatures, a rapporté Les Nouvelles juive.

Une lettre du chef rabbin sépharade d’Israël, Yitzhak Yossef, a également condamné Dweck.

« Je suis étonné et irrité par les paroles de non – sens et d’hérésies qui ont été dites sur les bases de notre foi dans notre Torah , » dit la lettre, qui a été publiée dans le site de nouvelles israélienne Kikar HaShabbat.

Dweck, qui a grandi à Los Angeles et a été dans sa position actuelle depuis 2013, a refusé de reculer, mais il a reconnu que son utilisation du mot « grand » était « exagéré » selon les Nouvelles juives.

« Je ne dis pas que les actes homosexuels étaient fantastiques. J’ai dit que le développement dans la société a des avantages résiduels de la même façon que l’ islam et le christianisme une fois fait, comme le Rambam (Maïmonide) a noté « at – il dit.

Dweck a poursuivi: « Ces effets résiduels à mon avis sont ceux qui ont aidé la société à être plus ouverte à l’expression de l’ amour entre les hommes. Je ne dis pas une loi, ni pourquoi, exigeant une certaine manière de penser. C’est juste une observation personnelle ».

Le rabbin n’est pas seul. Plus de 1.900 personnes ont signé une pétition en faveur de Dweck: « La situation actuelle, où le ridicule, les fausses représentations et des contextes mal interprétés a entraîné plus de réactions qu’une discussion honnête ouverte et sensible. Tout cela reflète une climat malheureux dans notre communauté , « dit la pétition.

Un enregistrement de la conférence du mois dernier a été publié sur le site de la Communauté sépharade de Londres, mais a été retirée depuis, selon « Les Nouvelles juives ».

