Le Grand Rabbin d’Israël, Rav Yitzhak Yossef « Les réformistes et les gauchistes veulent imposer l’assimilation du peuple d’Israël, ils ne réussiront pas ! »

Le Grand Rabbin d’Israël, et Rishon Lezion, Rav Yitzhak Yossef s’est réuni aujourd’hui (mardi) avec les juges rabbiniques suite aux nombreuses critiques exprimées par les réformateurs et la gauche israélienne sur la conversion d’Etat et la nouvelle loi interdisant les conversions privées.

Selon le Rav : « Nous devons lutter fermement contre toute tentative de compromis qui signifierait la reconnaissance des conversions de type privée sans utiliser un système de conversion selon la loi. Des conversions motivées dans le but du mariage, de la naturalisation et pour être simplement reconnu par la loi du retour en Israël (les Russes en majorité, raison des réactions de colère de la part de Liberman et Sharansky) ».

« Les tentatives des réformistes et des mouvements conservateurs de ramener dans notre nation d’Israël, les non-juifs et nous apporter l’assimilation comme nous le voyons aujourd’hui dans la communauté juive mondiale ne réussira pas ici, en Israël » a dit le rav Yossef.

Le Rishon Lezion a dit que l’Etat d’Israël, est le seul État du peuple juif, et que nous sommes tenus de préserver l’intégrité du peuple et combattre fortement l’assimilation qui pourrait finalement nous conduire à la destruction spirituel du peuple juif ».

Rabbi Yossef a souligné, « Je souhaite encourager les ministres et les membres de la Knesset de monter la garde et de lutter vigoureusement pour le bien de l’intégrité et l’unité d’Israël ».

« Le Rabbinat travaille pour renforcer le judaïsme en Israël, et certains des dirigeants du judaïsme réformiste sont furieux suite à l’annulation d’un emplacement mixte sur la place du Kotel, tout comme les gauchistes radicaux qui feront tout contre Israel ».

« Certains dirigeants en Israël, ont menacé ces derniers jours l’Etat d’Israël. Ils ont soutenu l’accord nucléaire avec l’Iran, travaillent avec l’établissement d’un Etat palestinien, et ont agi contre le président élu des États-Unis Trump et plus encore ».

« Ces mêmes personnes disent que la majorité des Juifs vivant aux États-Unis seront contre nous, mais ce n’est pas vrai car ils continueront de rester fidèles à l’Etat d’Israël et ne va pas imposer des conditions à Israël dans cette loyauté. »

« Nous sommes avec le premier ministre et les ministres qui ont prit cette décision importante qui reflète la volonté de la majorité du peuple juif et va apporter l’unité et renforcer l’État Israël », a ajouté le Rav Yossef.

