La grand-mère qui a survécu à l’attaque de Halamish: « Le soldat qui m’a sauvé était mon élève en maternelle »

Le Président Reuven Rivlin s’est rendu aujourd’hui (mercredi) chez la famille Salomon lors d’une visite de condoléances à la famille, dont trois membres ont été assassinés, le grand père, Yossef et ses deux enfants, Elad et Haya à Halamish.

La grand mère qui a été blessée a dit que le soldat lui a sauvé la vie, il était dans le passé son élève de maternelle: « Je l’ai élevé. Il était dans mon jardin et maintenant il m’a sauvée ».

Pendant ce temps, la famille a invité le public à participer à la Brit Mila, de leur petit fils, dont la naissance a été célébrée vendredi soir lors de l’attaque et aura lieu demain à 17h00 dans la salle de conférence de Viznitz à Elad.

Le président Rivlin a entendu les membres de la famille des victimes, qui ont parlé de Yossef, comme un homme qui a fait beaucoup de hessed, et un professeur exceptionnel.

Orit, la sœur de Elad qui ne fut pas présente pendant l’attaque, a raconté au Président quand elle a reçu l’appel téléphonique difficile apprenant que ses parents, sa sœur et son frère avaient été poignardés. C’est la femme de Elad qui l’a informé. Elle a présenté au président Avinoam, le plus grand fils de Elad, et le président l’a enlacée dans ses bras et lui a chuchoté à l’oreille de se renforcer.

Rivlin a dit « le peuple israélien est aussi avec moi aujourd’hui, il est étonné de votre force, la force d’une famille que vous acheminez » a dit le président, ajoutant qu’il a appris sur la personnalité unique de Elad ZL ‘ et qu’il comprend mieux maintenant qu’il était un homme merveilleux.

Michal Solomon se tourna vers le président et a demandé de mettre en évidence l’appréciation énorme pour le soldat qui a tiré sur le terroriste. « Nous avons entendu toutes sortes de propos sur le soldat et des questions pour lesquelles il n’a pas tué le terroriste », a t-elle déclaré à Rivlin, et il a répondu: «Tous ceux qui se posent la question, doivent se demander d’abord s’ils avaient pu faire ce qu’il a fait ».

La veuve de Salomon continua:… « Le soldat était au bon endroit au bon moment, il a stoppé ce massacre et merci à lui, car grâce à lui, moi et mes enfants sommes là aujourd’hui et il est très important pour moi de dire cela, il n’y a pas de mots qui peuvent exprimer mon respect pour cette famille à qui nous leur devons la vie. Il est important que les gens comprennent que cet homme est un héros ‘.

Avant de quitter le président, la famille à remercié la communauté de Neve Tsouf et la communauté de Elad pour leur soutien incessant.