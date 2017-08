Le gouvernement va enquêter sur le monopole de la société Motorola avec la police israélienne

Le ministère des Finances et le Comité de l’intérieur de la Knesset examinent les opérations des entreprises d’électronique et de communication Motorola et ses relations avec la police israélienne. L’examen vient après des années où Motorola était le seul fournisseur de communications de systèmes de communication de la police

Selon Ma’ariv, au moins une société israélienne qui opère dans la même région que Motorola a déposé une plainte auprès du ministère, en disant que la société américaine etait considérée comme un monopole de ses ventes à la police.

Le rapport a cité un responsable de la société en disant que «dès que la police fait un accord avec Motorola, toutes les autres agences qui travaillent avec la police font de même. Si la tendance continue, Israël deviendra un client permanent de Motorola et dépendant d’une entreprise étrangère pour sa technologie exclusive pour défendre les Israéliens. ‘

En avril dernier, la police a demandé au ministère des Finances d’autoriser Motorola à devenir son unique Ffournisseur de services de réparation et de mise à niveau pour l’un de ses principaux systèmes de communication. Une telle déclaration allégerait la police de devoir détenir un appel d’offres pour l’acquisition de ces services.

Une source de police a déclaré à Ma’ariv que la force a dépensé près d’un million de shekels sur ce système. La moitié a été dépensée avec Motorola sans tenir un appel d’offres, mais Motorola a obtenu l’autre moitié aussi, car un concurrent approprié qui pourrait gérer le travail n’a pas pu être trouvé. À l’heure actuelle, a déclaré la police, la demande de nommer Motorola en tant que seul fournisseur de services a été rejetée.

Motorola a été très actif dans le secteur de la sécurité intérieure ces dernières années en Israël et à l’étranger. La société a produit de nombreux systèmes de communication pour les forces de police, y compris des caméras vidéo pour l’utilisation sur le terrain et des systèmes de télécommunication radio pour une utilisation en cas d’urgence lorsque les systèmes cellulaires ne fonctionnent pas.