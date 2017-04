Le gouvernement Trump a l’intention d’augmenter la pression économique sur le Hezbollah

L’administration de Washington va augmenter la pression économique sur le Hezbollah au Liban. Selon le journal libanais Al-Nahar, le gouvernement Trump a adopté une loi plus stricte qu’il y a deux ans et les entreprises américaines ne pourront plus maintenir l’activité économique avec le Hezbollah.

Selon le journal, la nouvelle loi limitera toute société ou entité de transférer des fonds au Hezbollah ainsi que d’autres organisations au Liban qui sont soutenus par l’Iran.

La nouvelle loi vise , entre autres la chaîne de télévision du Hezbollah al-Manar et contre la politique identifié par le mouvement Amal chiite et les partisans d’Assad au parlement à Beyrouth.

