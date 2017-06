Le gouvernement paie des familles religieuses pour inviter des invités séculiers aux repas de Shabbat, les réformistes sont scandalisés…

Le ministère des Services religieux lance son programme « Maisons juives », qui paiera des couples religieux pour accueillir les juifs laïques dans leurs foyers pour les repas et les activités religieuses du Shabbat, a rapporté jeudi le site Ha’aretz.

Les fonds gouvernementaux seront destinés à participer aux dépenses de maintenance des foyers de ces juifs religieux, ainsi que de financer les activités qui y auront lieu : conférences, repas de fêtes et études de groupe. La population ciblée à ce programme sont des Juifs âgés de 18 à 50 ans et qui ne sont pas diplômés d’une école religieuse.

Le programme gouvernemental paiera les taxes municipales, les redevances et l’électricité des familles religieuses pour 15 heures hebdomadaires d’accueil d’invités séculiers et enseigneront des matières dans la tradition et la culture juive, les études de la Torah et Midrash, les valeurs familiales et l’éducation selon la tradition juive, la conscience de soi selon le judaïsme, la vie conjugale selon le judaïsme et la terre d’Israël dans l’identité juive.

Les hôtes seront rémunérés pour l’enseignement des sujets par paires (Chavruta) et dans des groupes de six personnes maximum, mais aussi donner des spectacles culturels et offrir « un repas de fête qui a lieu pendant le sabbat ou les fêtes », chaque événement durera au moins trois heures.

Le cadre organisationnel des maisons seront des associations, qui doivent démontrer qu’elles exercent déjà des activités d’identité identitaires dans des maisons privées au cours des deux dernières années, avec un budget d’au moins 25 000 $.

Le service juridique du Mouvement réformiste a envoyé cette semaine une lettre sévère au ministère des Services religieux demandant que le programme soit mis de côté.

« Pour la première fois, nous parlons de soutien financier qui comprend la couverture des dépenses de maintien de maisons privées pour ceux qui utilisent leurs maisons pour « montrer la lumière » aux laïcs, par le biais d’un repas de Shabbat ou de fête qu’ils font déjà », a écrit l’avocat Riki Shapira-Rosenberg, avertissant que le plan est susceptible d’inviter une large corruption, car il brouille la distinction entre les activités privées et publiques, éliminant essentiellement toute supervision professionnelle de la répartition et l’utilisation des fonds.

Le Forum Séculier a publié une déclaration indiquant que le programme « prouve encore une fois comment l’État considère le public séculier et comment il cherche à les rééduquer, en insistant sur l’asymétrie entre les juifs séculiers et religieux, car il est clair que l’hospitalité sera toujours une seule face de cette communauté. C’est tellement bizarre et injuste qu’il pèche brutalement toute possibilité de créer une vie partagée et égalitaire fondée sur le respect mutuel ».

Les responsables du ministère des Services religieux ont déclaré à Ha’aretz que « le projet de soutien pour les « maisons juives » est à l’étape préliminaire pour inviter les commentaires publics. » En tant que tel, les fonctionnaires ont suggéré que les groupes qui expriment leurs critiques à ce stade peuvent ne pas avoir les meilleurs motifs…

