Le gouvernement jordanien demande à ce que les juifs ne se rendent plus au Mont du temple

La police a précipité les juifs hors du Mont du Temple après que les musulmans aient commencé les émeutes le 24 mai 2017. Deux officiels islamiques du Waqf ont été arrêtés.

Le ministère jordanien des affaires étrangères et des expatriés ont envoyé une lettre officielle à l’ambassade d’Israël à Amman en protestant contre la présence d’ «extrémistes juifs» sur le Mont du Temple à Jérusalem sous la protection de la police.

Les «extrémistes juifs» sont un euphémisme pour tout juif à aspect religieux qui visite le Mont du Temple.

Le Mont du Temple est le site le plus saint pour le peuple juif.

Auparavant, le gouvernement jordanien a déclaré que les Juifs souillaient le Mont du Temple.

Le gouvernement jordanien a exigé qu’Israël cesse d’autoriser les juifs à se rendre sur le Mont du Temple et à appeler cela des «actes d’agression et de provocation», selon Petra , l’agence de presse officielle du gouvernement jordanien.

Il semble que la Jordanie se réfère à un événement qui s’est produit la semaine dernière, lorsque les responsables jordaniens du Waqf ont attaqué la police israélienne et les visiteurs juifs sur le Mont du Temple , entraînant l’arrestation de deux des responsables jordaniens.

La Jordanie a déclaré que de tels actes [des Juifs sur le Mont du Temple] enflamment les sentiments des musulmans à travers le monde, violent l’article 9 du traité de paix entre la Jordanie et Israël et ne sont pas conformes aux obligations légales d’Israël, en tant que puissance occupante, conformément à la loi internationale.

L’article 9 stipule en réalité:

LIEUX DE SIGNIFICATION HISTORIQUE ET RELIGIEUSE

Chaque parti offrira la liberté d’accès à des lieux d’importance religieuse et historique . À cet égard, conformément à la Déclaration de Washington, Israël respecte le rôle spécial actuel du Royaume hachémite de Jordanie dans les sanctuaires musulmans à Jérusalem . Lorsque les négociations sur le statut permanent auront lieu, Israël accordera une haute priorité au rôle historique jordanien dans ces sanctuaires. Les partis agiront ensemble pour promouvoir les relations inter-religieuses entre les trois religions monothéistes, dans le but de travailler à la compréhension religieuse, à l’engagement moral , La liberté de culte religieux, la tolérance et la paix .

Si quelqu’un ne respecte pas ce traité de paix, c’est clairement la Jordanie.

Le mois dernier, la Jordanie a refusé de condamner une attaque de terreur par un de ses citoyens qui se rendait à Jérusalem, après avoir poignardé un policier.

Si le rôle de la Jordanie est remplacé par la Turquie, cela pourrait entraîner des inquiétudes à la Jordanie, et ces déclarations récentes sont leurs meilleures tentatives pour rétablir leur estime de soi et leur pertinence.

