Le gouvernement iranien bloque la version locale de Waze dans son pays

L’application utilise le « crowdsourcing » pour suivre la police de la charia (qui frappe et donne des amendes aux iraniens et iraniennes qui ne s’habillent pas selon la Charia), selon un rapport publié par Ha’aretz .

Le site de l’application déclare sans ambages :

«Pourquoi devons-nous être humiliés pour notre droit le plus évident qui est le droit de porter ce que nous voulons? Les réseaux et sites de médias sociaux sont pleins de vidéos et de photos de femmes innocentes qui ont été battues et traînées sur le sol par les agents du Ershad et leur patrouille ».

Selon un rapport de la BBC : » La police doit assurer la sécurité des citoyens et pas se transformer en un facteur de peur. Il y a quelque temps, en colère contre cette oppression déraisonnable, nous avons cherché une solution pour trouver un moyen pratique de résister aux injustices de façon pacifique et avec un faible niveau de risque, pour restaurer une partie de notre liberté, « selon la déclaration.

Cependant, il était impossible de vérifier la déclaration, dans la mesure où l’ Iran a apparemment bloqué tout le trafic entrant en provenance d’Israël, et il est impossible d’accéder au site, en raison des sanctions.

Mehdi Ziari, un écrivain de l’agence de nouvelles Tasnim a écrit sur Twitter, que les serveurs, cependant, ne marchaient plus depuis lundi soir en raison du trafic lourd. Ce mardi, les analystes de nouvelles ont signalé que l’application avait été bloquée.

L’application du logiciel GPS original, Waze, a été créée par les Israéliens.