Le gouvernement accorde la construction de 2000 logements dans toute la Judée Samarie, la France condamne.

Les plans visant à commencer le travail sur la premiere localité de Judée Samarie stoppé depuis 25 ans ont permis de construire 2 000 logements dans toute la région.

Le feu vert est venu après l’intervention du procureur général Avichai Mandelblit, a rapporté le site de nouvelles Ynet.

Les plans, approuvés par le Comité de haute planification de l’administration civile, comprennent 102 logements pour Amichai, qui seront situés à proximité des localités de Shiloh et Eli, au nord de Ramallah.

Amichai est une nouvelle implantation qui sera construite pour les résidents de l’avant-poste Amona , qui a été évacué en février, conformément aux ordonnances judiciaires, car il a été construit sur des terres palestiniennes privées.

Ce sera le premier établissement à construire depuis les accords de paix israélo-palestiniens d’Oslo signés dans les années 1990.

La plupart des évacués vivent actuellement dans le règlement d’Ofra, à côté de ce qu’était Amona. D’autres sont à Shiloh.

Un porte-parole des Amona a déclaré: « Nous félicitons l’autorisation accordée pour commencer la préparation au sol », mais il a ajouté: « Nous devrions souligner que ce permis permet les préparatifs seulement et non le début de la construction, qui ne sera effectué qu’à la fin d’un processus de planification qui durera encore longtemps.

« En attendant, nous demandons des secours [temporaires]. De là, de l’auberge à Ofra, nous demandons au procureur général et au Premier ministre de nous permettre de vivre en caravane dans un endroit temporaire jusqu’à ce que nous puissions déménager dans des maisons permanentes, dont le bâtiment ne sera pas terminé depuis longtemps.

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont condamné cette décision pour le nouveau règlement en mars, reflétant l’opinion de la communauté internationale selon laquelle il est illégal pour Israël de construire sur les terres prises pendant la Guerre des Six jours en 1967.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a déclaré dans un communiqué: «Ces annonces sont contraires au droit international et compromettent sérieusement les perspectives de deux États pour deux peuples. En tant qu’homme fort d’Israël, et un prêt à défendre Israël quand il fait face à une partialité et à une critique déraisonnable, j’exhorte Israël à ne pas prendre des mesures comme celles-ci, ce qui nous éloigne de notre objectif commun, la paix et la sécurité et la rend plus difficile pour parvenir à une relation différente entre Israël et le monde arabe « .

