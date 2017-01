Quand les gorilles tombent sous le charme de ce pingouin de Ramat Gan (vidéo)

Sur une promenade autour du Ramat Gan Safari, Or le pingouin a été étonné de voir des gorilles. Les singes ont été tout aussi amusés par le aptère oiseau noir et blanc.

Le règne animal ne cesse de faire plaisir comme on le voit dans les nombreux films documentaires magistralement créés par la BBC, Discovery Channel et National Geographic.

Cette nouvelle vidéo à petit budget d’un employé israélien montre la première rencontre entre un pingouin et deux gorilles et a gagné des milliers de fans.

L’interaction filmée est comique et excitante à regarder. Les gorilles vont des singeries pour voir le pingouin et l’oiseau aptère est tout aussi fasciné par eux.

Or le pingouin est né au centre zoologique de Tel Aviv-Ramat Gan (mieux connu sous le Safari) il y a quatre mois. Dans le cadre du processus de l’acclimatation, un employé du zoo prend le pingouin en photo autour du Safari avant que les visiteurs arrivent.

Un matin d’hiver, Or est arrivé sur l’enceinte des gorille. Lisha, huit ans est singe, et Anya, a neuf ans, ils étaient près de la fenêtre quand Or est apparu. Ce fut la première fois qu’ils voient un pingouin.

Au début, les téléspectateurs ont été surpris par les réactions des animaux quand les gorilles ont frappé la fenêtre pour essayer d’avoir une réaction de Or.

Le pingouin est tout aussi animé, battant des ailes et en secouant sa queue à Lisha et Anya.

Quelques 1.600 animaux du monde entier font partis du safari de Ramat Gan.

La vidéo dure juste plus d’une minute en longueur, mais néanmoins hypnotisante. Vous aurez envie de la regarder plus d’une fois.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander