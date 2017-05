Google est considéré comme le meilleur employeur en Israël

Avec le taux de chômage en Israël de 4,2%, le plus bas depuis des décennies, il n’est pas surprenant que la compagnie d’électricité de l’ Etat a été démis de ses fonctions comme le meilleur employeur dans le pays en 2017 par la technologie géant Google,selon lejournal TheMarker suite à une enquête annuelle des meilleurs employeurs en Israël.

Avec son union politique puissante et son quasi – monopole sur la production d’électricité, la société d’État offre à ses 13.000 employés le genre de sécurité d’ emploi que les autres ne peuvent que rêver et des salaires presque trois fois la moyenne nationale.

Mais Google Israël, qui a été inclus dans le classement des TheMarker seulement en 2012 a été n ° 2 dans chacune des deux années précédentes, et offre un salaire généreux et avantageux ainsi qu’un environnement de travail plus difficile. Et Google n’était pas le seul : la haute – entreprise de haute technologie a occupé quatre des 10 premières places.

Le reste du top dix était occupée par deux sociétés de défense (Israel Aerospace Industries et Elbit Systems), une banque (Leumi), un fabricant de médicaments (Teva Pharmaceuticals) et une société alimentaire (Strauss Group).