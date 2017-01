Good News : Le Président Trump après sa conversation avec le Premier ministre Netanyahu: «Ce fut un très agréable moment »

Le Président Trump américain s’est exprimé suite à l’appel téléphonique du Premier ministre Benjamin Netanyahu et a dit qu’elle fut « très agréable. »

De plus, Trump , il a annoncé qu’il rencontrera Theresa May, le chef du gouvernement britannique, et le président du Mexique et le premier ministre du Canada.

Trump a refusé de répondre à la question de la soirée, d’un journaliste du New York Times « au sujet du transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.

