Good News : 671 appartements à Jérusalem approuvés à la construction, quels sont t’ils ?

Le Comité de planification et de construction locale à Jérusalem a approuvé aujourd’hui (dimanche) la construction de 671 unités de logement dans les quartiers suivant :

– 324 unités à Ramot

– 174 unités à Ramat Shlomo

– 68 unités à Pisgat Zeev

– 49 appartements à Beit Hanina

– 14 unités Wadi Joz

– 24 unités à Umm Lison et Umm Tuba

– 7 unités à Jabal Mukaber

– 4 unités à Beit Safafa

– 3 unités sur Baher

– 4 unités de A-Tur.

Le maire de Jérusalem , Nir Barkat , a déclaré : «nous avons passé huit années difficiles suite à la pression d’Obama de geler la construction. Concernant la municipalité de Jérusalem , ce fut souvent pas possible grâce à l’ approbation du gouvernement qui a souvent retardé ce gel.

J’espère que cet ère est maintenant terminée et que nous allons continuer à construire et développer la ville en faveur des résidents, juifs et arabes pour renforcer sa souveraineté sur Jérusalem unifiée comme capitale d’Israël et fournir des solutions pour les jeunes couples.

