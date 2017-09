Golan | Avshalom Armoni et Avinoham Cohen sont les deux soldats tués ce matin

Avshalom Armoni de Beit Horon et Avinoham Cohen de Jérusalem , tout deux au sein de l’unité des tankistes ont été tués lors d’un exercice dans les hauteurs du Golan.

Avinoham Cohen a étudié dans une yeshiva de Elon Moreh et Avshalom Armoni a étudié à Othniel, c’est un membre proche de la famille de Nehama Henkin, qui a été tuée dans un attentat avec son mari.

Le rav Elyakim Levanon, Rosh Yeshiva de Eilon Moreh, a fait l’éloge d’Avinoam et a dit qu’il était « un garcon doux, agréable, avec d’excellentes vertus et un grand amour pour la Torah, mais aussi un soldat et un commandant exemplaire et aimé par ses amis et toute sa chère famille «

Dans ce grave accident, quatre autres soldats ont été blessés. Trois des blessés ont été évacués pour un traitement médical à l’hôpital Ziv et un autre se trouve dans des conditions difficiles, un autre a été légèrement blessé et envoyé à l’hôpital Rambam à Haïfa.

L’enquête initiale a révélé que vers 02h00 du matin, la char a fait un virage de 180 degrés et le conducteur ébloui par les véhicules du convoi a entraîné la chute du char dans un fossé d’environ deux mètres et demi.

Un soldat et son commandant ont été tués et quatre autres combattants ont été blessés. L’un des blessés a été piégé pendant environ deux heures jusqu’à ce qu’il soit sauvé .

« Ceci est un événement grave et difficile », a déclaré le porte-parole de l’armée et général de brigade « en raison des nombreuses tragédies , une commission d’enquête sera prévue pour enquêter sur les circonstances de la catastrophe et en déduire des conclusions. En plus d’une enquête, la police militaire s’occupe de ce dossier. »