Gleevec, un médicament miracle et israélien pour guérir de la leucémie myéloïde

Il y a quinze ans, le pronostic d’une personne atteinte d’ une leucémie myéloïde (LMC) était extrêmement sombre, à l’ heure actuelle cette image a quelque peu changé grâce à un médicament conçu en Israël.

En 2003 , un joueur de hockey professionnel, un Juif américain, a reçu un diagnostic de LMC à l’âge de 27 ans. A cette époque, ses médecins lui ont dit qu’il avait seulement deux semaines à vivre. « On m’a condamné à mort , » a dit Fields. Aujourd’hui, il a 40 ans, et la fin de ce cancer depuis près de 15 ans est suite à la prise du Gleevec, un médicament pour le cancer qui était encore dans une phase expérimentale en 2003.

Mel Mann, major à l’ armée américaine avait 37 ans avec un diagnostic de LMC, lui restant trois années à vivre. A cette époque , il était marié et avait une fille de cinq ans. En Août 1998, Mann a été l’ un des 20 patients qui a commencé la phase I, qui , à ce moment là a été appelé STI571.

Le médicament a été approuvé par la FDA (Food & Drug Administration) en 2001. Mel est l’ un des patients qui encore aujourd’hui est médicamenté avec le Gleevec et vit plus longtemps.

Le Dr Brian Druker a dirigé le développement clinique initial de Gleevec, co – auteur de l’étude globale impliquant 1.106 participants dans 177 centres de cancer dans plus de 16 pays.

L’histoire de ce médicament commence vraiment en 2001, lorsque la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA, pour son sigle en anglais) a accordé une revue prioritaire de l’imatinib mesylate, maintenant répertorié sous le nom de Glivec, comme la thérapie par voie orale pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique ou LMC.

L’étude a suivi près de onze ans et a montré un taux de survie globale estimée à 83,3 pour cent. Selon l’Institut national du cancer, avant l’approbation de la FDA du médicament en 2001, seulement 1 des 3 patients atteints de LMC pourraient survivre cinq ans après le diagnostic.

« Le long succès à long terme de ce traitement confirme le succès remarquable que nous avons vu depuis les premiers essais du médicament , » a déclaré le Dr Druker, directeur de OHSU Chevalier Cancer Institute, Howard Hughes Medical Institute.

La découverte de Gleevec a marqué le début de l’ère de la médecine personnalisée du cancer, ce qui démontre qu’il est possible de supprimer les cellules qui permettent au cancer de se développer sans nuire aux cellules saines.

Il a été découvert dans les années 1990 par le biochimiste Nicholas Lyndon, bien que son succès est le plus souvent attribuée au Dr Druker, qui a lancé son utilisation pour améliorer le traitement.

Mais le travail de Druker était basée sur une recherche scientifique innovante menée dans les années 1980 par un chercheur israélien à l’Institut Weizmann des Sciences, le Professeur Eli Canaani, qui a travaillé avec le visiteur hématologue américain Robert Gale, dans le laboratoire Canaani en Israël.

Ils ont été les premiers à découvrir que , lorsque deux gènes clés ont un écart dans les fragments échangés de matériel génétique, le résultat était une protéine de fusion qui déclenchait le cancer. « Ce fut la première démonstration qu’un ADN de cancer de réordonnancement se lie à deux gènes spécifiques et provoque la fusion de leur protéine codée pour former une protéine cancéreuse », a dit Canaani .

Une fusion anormale, connu sous le nom de translocation chromosome Philadelphie ou Philadelphie, résultant dans un gène appelé BCR-ABL, où Gleevec fonctionne en inhibant la fusion des gènes BCR et ABL.

Jusqu’à la découverte de Canaani, les médecins étaient au courant de l’union des deux gènes, mais ne comprenaient pas le sens.