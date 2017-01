Gilbert Montagné interrogé par Thierry Ardisson sur les palestiniens : « On ne parle jamais de la roquette [palestinienne]»

Le chanteur français Gilbert Montagné a été interrogé par Thierry Ardisson ce samediconcernant le conflit Israélo-palestinien et a répondu sans équivoque : »

» Je trouve que l’on parle toujours que d’un seul côté ….On parle des répercussions mais on ne parle jamais des racines : on ne parle jamais de la roquette et les médias ne parlent que de la riposte militaire israélienne. On a riposté car il y a eu attaque…

Ajoutant concernant BDS : » Le boycott d’Israël ! Qu’est-ce que c’est que cette connerie. À ce moment-là on a qu’à boycotter tous les États qui ne nous plaisent pas … Je suis partisan de deux États. Les médias ne parlent pas non plus de tous ces Arabes en Israël qui vivent très bien là-bas »

Pour rappel, le chanteur a obtenu la nationalité israélienne.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI