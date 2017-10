Il y a 6 ans, le soldat de Tsahal, Gilad Shalit a été kidnappé et il est resté en captivité dans la bande de Gaza après cinq ans et demi de captivité où il a été détenu par les organisations terroristes du Hamas. De ce moment mémorable où tout le pays se tenait alerté et excité à l’occasion de sa libération, Shalit a décidé de célébrer « sa vie » à nouveau.