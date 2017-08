 Le général Yoav Mordechai montre un tunnel du Hamas à Jason Greenblatt   » Un tel tunnel coûte environ 200 000 $, le prix d’un hôpital pour les palestiniens de Gaza » 

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires a visité la frontière d’Israël avec de Gaza avec l’émissaire du plan de paix de Donald Trump, Jason Greenblatt.

‘Un kilomètre d’un tel tunnel coûte environ 200 000 $’.

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Yoav Mordechai, a visité le tunnel du Hamas dans la bande de Gaza, avec l’envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Jason Greenblatt.

Le but de la tournée était de surveiller de près les problèmes de sécurité avec lesquels l’établissement de défense se disputait avec l’organisation terroriste du Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Le général Mordechai a informé Greenblatt de la situation sécuritaire et des menaces dans la bande de Gaza, ainsi que les mesures prises pour aider la détresse de ses habitants dans le cadre de la politique civile israélienne.

Au cours de la tournée, le général Mordechai et Greenblatt ont visité Kerem Shalom, qui sert de passage pour le transport des denrées alimentaires, des biens et de matériel à destination et en provenance de Gaza, accompagné par le général de brigade (Ret) Kamil Abu Rukun.

De plus, ils ont visité le tunnel de la terreur du Hamas dans la région et au passage d’Erez, utilisé pour des centaines de Gazaouis chaque jour à des fins différentes, où il a rencontré les résidents palestiniens de la bande de Gaza et a parlé avec eux.

Le général Yoav Mordechai, a dit « un kilomètre de ce tunnel coûte environ 200 mille dollars, ce qui signifie qu’au lieu d’un tunnel, il est possible de construire des hôpitaux dans la bande de Gaza, mais les priorités du Hamas sont au-dessus de tous les intérêts du peuple et au profit de l’aile militaire et du terrorisme.»

Le coordinateur a clairement indiqué que Israël ne fera rien dans le développement à proximité de la bande de Gaza, aussi longtemps que les victimes de Tsahal disparus – Hadar Goldin et Oron Shaoul seront toujours détenus à Gaza par le Hamas.

‘Le Hamas exploite cyniquement l’aide des civils par les organisations humanitaires et la population palestinienne à Gaza paye le prix pour la conduite du Hamas. Notre tâche de retourner les soldats de Tsahal disparus n’est pas encore terminée et ne permettra pas un développement significatif dans la bande de Gaza sans résoudre le problème’, a souligné Yoav Mordechai.

L’envoyé de Trump, Greenblatt a dit : «J’ai visité aujourd’hui la frontière de Gaza, j’ai appris beaucoup de choses sur les défis auxquels font face l’armée israélienne, les résidents israéliens vivant dans les environs et la population de Gaza en raison d’une mauvaise utilisation du Hamas de l’aide humanitaire et de l’engagement à la terreur et la violence. Il est clair que l’AP doit reprendre son rôle dans la gestion de la bande de Gaza, car le Hamas a gravement blessé les résidents et n’a pas répondu à leurs besoins les plus fondamentaux.

« J’exhorte le Hamas à retourner les soldats, Hadar Goldin et Oron Shaoul et libérer les citoyens israéliens qu’ils détiennent » , a déclaré Greenblatt.

L’émissaire américain a également visité le Dome de fer et le kibboutz Nahal Oz, où il a rencontré le chef du Conseil régional de Sha’ar Hanegev, Alon Schuster, et les résidents du kibboutz ont parlé de leur vie dans la région de Gaza, à l’ombre de la situation de sécurité sensible en permanence.

Hier, le secrétaire – général de l’Organisation des Nations Unies Antonio Guterres a visité un tunnel terroriste et a écouté les séances d’information sur les menaces dans la région.