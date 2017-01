Le général réserviste de l’armée israélienne Nitzan Nuriel : « Attendez vous à une année 2017 plus sanglante en Europe « 

L’ancien chef de l’ESG contre le terrorisme , le general Nitzan Nuriel a parlé sur Israel Défense ce dimanche où il a affirmé que l’année 2017 pourrait être une «année particulièrement sanglante, en particulier pour le monde occidental. »

Notant qu’après des décennies où le monde a pris l’habitude avec le terrorisme incontrôlée en Irak, en Syrie et en Afrique, Nouriel estime que le terrorisme islamiste va maintenant inonder l’Europe à la suite de la défaite de Daesh en Irak et en Syrie. Il souligne l’ambition de Daesh pour convaincre le monde que le «concept d’Etat islamique est invincible», et va intensifier les attaques en Europe.

« L’infrastructure européenne de Daesh existe déjà » explique , Nouriel avec suffisamment d’armes en leur possession et la capacité de les reconstituer de façon indépendante en cas de besoin. Il croit « qu’il n’est plus une question de« si »mais une question de « quand et combien, » depuis que le Califat a déjà émis ses directives pour l’attaque de l’Occident.

L’expert retraité qui lutte contre le terrorisme prévoit également des activités du Hezbollah renouvelés dans l’Ouest contre des cibles juives et israéliennes après la fin prévue de la guerre civile en Syrie où les terroristes du Hezbollah chiites combattent aux côtés du régime Assad contre les rebelles sunnites.

Soit dit en passant, Nouriel ne prévoit pas que les attaques islamiques de plus en plus brutales contre des civils européens vont nécessairement générer plus de sympathie pour Israël. Toutefois, il s’attend à une coopération professionnelle entre les experts de la sécurité de l’Etat pour améliorer, la sécurité des Européens qui auront de plus en plus de raisons de compter sur la vaste expérience d’Israël pour traiter avec le terrorisme islamique.

Nouriel prédit que le soulèvement nationaliste parmi les Arabes israéliens finira par forcer les mains du gouvernement israélien à recourir à des méthodes de lutte qui ont été abandonnés dès 1966.

En mai 2016, le maire de Cannes David Lisnard a engagé le général réserviste de l’armée israélienne Nitzan Nuriel pour aider les autorités locales et les équipes d’intervention d’urgence à se préparer à un éventuel attentat lors du festival de Cannes.

