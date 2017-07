Le général de Tsahal aux Gazaouis: « Le Hamas se joue de vous , c’est Robin des Bois, à l’envers ! »

Le coordinateur des FDI de Yehudah et Shomron, le général Yoav Mordechai, a écrit dans les médias sociaux que les pannes d’électricité à Gaza sont de la faute du Hamas qui a volé l’électricité des Gazaouis et a renfloué les poches des terroristes . Au cours des 18 derniers jours, la compagnie électrique de Gaza a acheté 7 millions de litres de carburant diesel pour alimenter ses générateurs électriques. Le carburant a coûté 3 NIS par litre, pour un total de 21,1 millions de NIS.

Cependant, seuls les deux tiers de ce carburant sont arrivés aux générateurs réels; Le reste a été «perdu» en cours de route pour se dirigé vers le marché privé . La carburant a été vendu pour 4,37 NIS par litre (au lieu de 3). Les vendeurs, bien sûr, sont des membres du Hamas, ce qui signifie que les terroristes ont gagné quelque 10 millions de NIS en quelques semaines seulement dans cette arnaque.

Mordechai,qui a écrit en arabe dans un article destiné aux résidents de Gaza,a ajouté que ce n’est que le début d’une longue liste d’exemples de la façon dont le Hamas rend la vie misérable pour les Gazaouis. « C’est comme Robin des Bois mais à l’envers: ils prennent aux pauvres et donnent aux riches », a-t-il ajouté.

Dimanche soir, des responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté neuf suspects de sécurité recherchés dans d’autres régions à Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et ont jeté des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI.

Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout le monde a été interrogé sur leurs activités par les forces de sécurité.

