Le géant Google prend des mesures visant à éliminer la négation de la Shoah via son moteur de recherche

L’entreprise gigantesque internet Google a pris des mesures pour prévenir les sources négationnistes lors des recherches via son moteur de recherche.

L’Anti-Defamation League basée à New York a fait l’éloge de l’entreprise mercredi pour « prendre des mesures pour prioriser les sources d’information qui font autorité dans les résultats de recherche ».

La semaine dernière, Google a publié une déclaration disant: « Lorsque des informations non-autorisées sont classées trop haut dans nos résultats de recherche, nous développons des approches automatisées évolutives pour corriger les problèmes, plutôt que de les supprimer manuellement une à une ».

Le problème le plus récent était une question suivante sur les moteurs de recherche « l’holocauste s’est il vraiment produit ».

L’ADL a dit dans un post sur son blog que « Google a été la cible d’individus et de groupes qui cherchent à exploiter ou à contourner les garanties et les politiques de l’entreprise. Plutôt que d’ignorer ce défi, ils ont été sensibles, et ils ont gagné le respect en tant que chef de file de la pensée dans le domaine de la sécurité en ligne ».

