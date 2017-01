Gaza : Cérémonie des diplômes aux terroristes du Hamas à la façon de Daesh

L’aile militaire du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, a organisé une cérémonie de remise des diplômes pour ses terroristes le dimanche, avec des photos de l’événement montrant la mise a feu d’un drapeau israélien par un enfant de Gaza .

Ce type de mise a feu est comme celle des terroristes de Daesh quand ils enflamment leur ennemis en les brûlant à vif dans leur cage et aussi en utilisant les enfants pour de telles mises à mort sordides.

Les participants étaient des enfants et des adultes d’âge moyen. Lors de la cérémonie, qui a comporté des exercices militaires et un avant-poste de Tsahal simulé « conquis » par les terroristes du Hamas et le drapeau israélien remplacé par un drapeau palestinien.

Le Hamas a diplômé les nouveaux terroristes qui ont également mené des exercices, y compris la marche et mise en feu des blocs de béton avec leurs mains.

La cérémonie de remise des diplômes intervient alors que les forces de sécurité ont découvert un centre de commandement du Hamas actif dans la région de Ramallah.

Lors d’une opération coordonnée entre le Shin Bet et Tsahal, 13 membres du Hamas ont été arrêtés, dont un membre du conseil législatif. Dans le cadre de l’opération, de l’argent, des véhicules et du matériel de propagande ont été saisis.

Selon les forces de sécurité, l’infrastructure était sous les auspices du commandant du Hamas de la région de Judée-Samarie et était destinée à renforcer l’emprise du Hamas en Judée-Samarie.

