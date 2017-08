Gay Pride à Jérusalem | La police israélienne en état d’alerte maximale

La Gay Pride se déroulera aujourd’hui à Jérusalem mais avant la police veux éviter des attaques. Au cours de la nuit, les enquêteurs de police sont arrivés au domicile d’un certain nombre de militants de droite et d’ opposition et les ont avertis de ne pas assister à cette parade.

A partir de 16h00, la police fermera plusieurs rues à Jérusalem, comme la rue du Keren Hayessod, ou King George.

Il y a peu de temps, un résident d’Israël a été arrêté à la suite d’un article publié sur Facebook qui parle de menaces présumées.

L’homme de 33 ans a été amené pour interrogatoire à l’unité centrale et passera devant le tribunal et sera libéré selon certaines conditions comme ne pas venir à Jérusalem jusqu’au vendredi 04/08/17.