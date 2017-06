Gay ou pas, les juifs ne sont pas la bienvenue : Trois juifs expulsés de la gay pride de Chicago pour avoir défilé avec le drapeau d’Israël

Les participants de la 21ème gay pride à Chicago, un défilé destiné aux membres de la communauté lesbienne de la ville, se sont retrouvés samedi au centre d’une controverse.

Cette parade a été fondée par un collectif qui a déclaré que l’événement était plus inclusif et axé sur la justice sociale que le défilé de la fierté de Chicago.

Cependant, trois membres juifs du collectif ne devaient pas être inclus dans les festivités de ce samedi.

Les drapeaux de la fierté juive – avec une étoile de David au centre du drapeau arc-en-ciel – sont un symbole commun aux événements de la fierté dans le monde entier. Ainsi les membres n’étaient probablement pas censés provoquer une scène quand ils les ont apportés à la marche.

Selon un rapport dans The Windy City Times, les trois membres ont été invités à quitter le défilé parce que les drapeaux gênaient les gens et que la marche était un espace «anti-sioniste, pro-palestinien».

Les membres juifs expulsés ont déclaré qu’il n’y a rien d’offensant à propos de ce drapeau. « C’est une simple expression d’identité juive ».

« C’était un drapeau de ma congrégation qui célèbre mon identité juive et il est étrange de se retrouver devant une telle situation quand on sait que depuis plus d’une décennie, j’utilise le même drapeau lors de cette marche » a déclaré Laurel Grauer, l’une des participantes.

Grauer, à qui d’autres participantes ont demandé si elle était sioniste tout en tenant le drapeau, a ajouté : « Il est difficile d’avaler l’idée d’inclusion lorsque vous excluez les gens ». Les gens disent « Vous pouvez être gay mais pas de cette façon. Nous ne nous sentons pas bienvenus. Nous ne nous sentons pas inclus ».

« J’étais ici comme une juive fière dans toutes mes identités », a déclaré Eleanor Shoshany-Anderson, une autre participante qui a été expulsée. « La Gay pride est supposée être intersectorielle. Je ne sais pas pourquoi mon identité est exclue. Je pense qu’en tant que juive, je ne suis pas la bienvenue ici ».

Dans un défilé qui est censé être le plus inclusif, pourquoi les membres juifs sont-ils discriminés ? Après tout, les membres ont déclaré que le drapeau est considéré par beaucoup comme représentant de la culture juive et n’a rien à voir avec l’État d’Israël.

L’étoile de David a été utilisée comme symbole officiel pour diverses communautés juives depuis le 14ème siècle.

Istanbul bans gay and transgender pride march for second year https://t.co/pE8qcRG9R6 #MiddleEast pic.twitter.com/p5VMMRWLQA — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 25 juin 2017

Par ailleurs, la Turquie, le pays qui soutient le plus les palestiniens comme les organisateurs de cette gay pride à Chicago a interdit encore cette année la tenue de la gay pride dans son pays.

Vous avez un peu de temps libre ? Nous avons besoin de bénévoles pour une seconde lecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

LE CHANGE DU JOUR