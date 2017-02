Les gares fermeront à Tel Aviv au mois de mars

Les stations des gares de Tel-Aviv fermeront pendant cinq jours en mars afin de faciliter la construction de la nouvelle ligne ferroviaire légère construite par la NTA Metropolitan Mass Transit System Ltd.

D’énormes machines de creusement de tunnel pour l’itinéraire qui passe sous les lignes régulières de chemin de fer, vont déstabiliser peut-être le sol, selon les fonctionnaires. Les trains reprendront leurs horaires normaux une fois que les excavateurs auront terminé leur travail et que les chemins de fer israéliens effectueront les réparations nécessaires sur les voies de la zone.

« Le travail conjoint avec la NTA a lieu afin de discerner le volume exact de travail et le calendrier », a déclaré dans un communiqué Israël Railways. «Les chemins de fer israéliens et le ministère des Transports agissent pour réduire l’effet sur le trafic passagers et pour fournir des solutions de rechange.

Le travail doit commencer après la fête juive de Pourim.