Un garçon de 13 ans avec un masque de clown et une batte de baseball arrêté ce soir à Ramat Hasharon

Un garçon de 13 ans a été arrêté jeudi soir à Ramat Hasharon après que des civils aient signalé à la police un certain nombre de mineurs qui se promenaient en portant des masques de clowns. Selon la police, quand ils ont atteint la zone, ils ont repéré un des mineurs avec un masque de «Joker», un personnage de la bande dessinée de Batman, tenant une batte de baseball. La police a arrêté le mineur pour interrogatoire au poste de police et ses parents ont également été convoqués.

Ce n’est pas le premier clown effrayant aujourd’hui. Plus tôt, un garçon de 17 ans a été arrêté à Jérusalem avec un masque ‘géant vert’ et un lampe électrique. L’arrestation du jeune homme a été rendue possible grâce à des informations qui sont parvenues à la police à propos d’un garçon déguisé en clown.

En plus du garçon, deux autres jeunes hommes ont été capturés avec un poing américain et un couteau de poche. Lors de l’interrogatoire des deux hommes ont affirmé qu’ils portaient les armes de peur qu’ils rencontrent un clown qui les attaquent.

Dans un incident séparé plus tôt à Tel Mond, une fille a été légèrement blessée dans une attaque de «clown». À la suite de l’étrange phénomène, la police a appelé les jeunes à ne pas prendre part au phénomène. D’autre part, la police a demandé au public de ne pas agir sans appeller la police face à un clown.