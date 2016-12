GAP annonce la fermeture de tous ses magasins en Israël, dès 2017

Les Américains en Israël seront tristes depuis que l’un de leurs rares détaillants va fermer tous ses magasins en Israël. GAP, franchisé chez Gottex, a annoncé son intention de fermer la chaîne de vêtements de détail en Israël en 2017 en raison des baisses chroniques dans les ventes.

Le conglomérat de la mode a promis de « faire des efforts pour faire embaucher des travailleurs de ses magasins en Israël et les intégrer dans des sociétés alternatives dans d’autres marques ».

Parmi les activités dans la mode haut de gamme que Gottex contrôle en Israël en dehors de la marque GAP : Zara, Pull & Bear, Bershka et Massimo Dutti. Elle possède également sa propre marque Gottex pour les maillots de bain.

Joe Shavel, le propriétaire du groupe Gottex, a acheté les droits à des activités GAP de Elbit Imaging en Janvier 2012 pour 40 millions de NIS. La chaîne qui vend des vetements pour les hommes, les femmes, les enfants, et les vêtements de bébé a ouvert 5 magasins en Israël, et a ajouté deux autres pour un total de 7 en 2016.

Les magasin ont fait aussi face à une baisse dans d’autres endroits dans le monde.

Il a été publié récemment que GAP aux États-Unis a connu une baisse constante de ses bénéfices pour les quelques dernières années, annonçant ainsi cette année, qu’ils allaient fermer 65 succursales au lieu des 50 initialement prévues.

GAP possède également Banana Republic, Old Navy et d’autres, qui ont tous enregistré des ventes en chute libre. Banana Republic par exemple, a annoncé la fermeture des branches en Grande-Bretagne et Old Navy au Japon.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander