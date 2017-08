Gal Gadot comme Wonder Woman devraient apparaître dans le film «Flashpoint»

Le personnage iconique de Wonder Woman interprété par l’actrice israélienne Gal Gadot devrait apparaître dans le prochain film « Flashpoint ».

« Flashpoint », un film DC Extended Universe, est le premier film solo pour le personnage de DC Comics, Flash, qui devrait être diffusé en 2020, selon le chroniqueur de Forbes, Mark Hughes.

Ce sera le troisième film DC dans lequel Gadot/ Wonder Woman apparaîtra comme un personnage secondaire. Elle sera également vue dans le film « Justice League », avec une publication prévue cet automne, et une suite de « Wonder Woman » a déjà été annoncée pour décembre 2019.

« Wonder Woman » devrait passer le total de 400 millions de dollars au box office américain au cours du week-end, et passer la barre des 800 millions de dollars de recettes mondiales.