Gagnez des vacances dans un hôtel 5 étoiles avec majordome à Tel Aviv en postant votre photo sur Instagram !

Dans un effort de présenter Israël comme une destination touristique de premier plan, une tour de sauvetage sur la plage Frishman de Tel Aviv sera temporairement transformée en un hôtel 5 étoiles de luxe et de qualité dans lequel quelques gagnants chanceux du concours international pourront chacun passer une nuit.

Tel Aviv ne manque pas d’hôtels en bord de mer, mais une première dans le milieu hôtelier va proposer un style de chambre qui va vous rapprocher le plus de l’océan que tout autre hôtel de la ville côtière.

Que le meilleur gagne de l’image

Pour gagner un séjour d’une nuit à l’hôtel de la tour des maître-nageurs, les participants sont invités à télécharger sur Instagram une photo d’eux-même sur le fond de leur ville, tout en portant des engins de plage (maillots de bain, chapeaux, etc) qu’ils prendraient avec eux s’ils gagnaient le voyage à Tel Aviv.

Ils ont également besoin de tenir un panneau portant le hashtag # TAKEME2TELAVIV. La plupart des présentations créatives et virales sont choisies par le comité de projet, Citiesbreak, en partenariat avec Hotels.com.

Un couple gagnant de chaque pays sera convoyé en Israël pour un séjour de quatre jours à Tel-Aviv, dans la période du 15 au 25 mars. Après cela, la structure redeviendra une tour de sauvetage pour débuter la saison balnéaire en Israël.







Les gagnants du concours pour la première nuit à Tel Aviv pourront profiter d’un majordome personnel, d’une douche cocooning, d’un petit déjeuner complet et d’un service de chambre.

Tel Aviv – et Jérusalem aussi !

Le projet fait partie d’une initiative conjointe du ministère du Tourisme d’Israël, la ville de Tel Aviv, Tel Aviv mondial et le « Hôtels Brown » Collection Urban, qui lui fait partie également de la campagne de promotion de Tel-Aviv et de Jérusalem dans les pays qui ont été ciblés comme des marchés potentiels pour accroître le tourisme en Israël.

« Dans le cadre de notre Two Cities Une Pause campagne, ce projet vise à encourager le tourisme entrant à Tel-Aviv et Jérusalem », selon le ministre du Tourisme, Yariv Levin, dans un communiqué.

« Chaque ville a ses propres caractéristiques uniques et à Tel-Aviv nous nous concentrons sur la vie nocturne non-stop, la scène culinaire et ses célèbres plages. Nous sommes au milieu d’une augmentation du tourisme entrant et nous avons clôturé l’année 2016 avec une hausse de 4 pour cent dans le tourisme. »

« Un outil supplémentaire pour promouvoir la ville »

« La transformation d’une tour de sauveteur en un hôtel de luxe pour les touristes est un parfait exemple de l’innovation qui anime le succès de Tel Aviv – Yafo en technologie, dans le tourisme et dans le mode de vie », selon le maire de Tel Aviv – Yafo, Ron Huldai.

« Ce projet unique profite des plages de renommée mondiale de Tel Aviv – Yafo d’une manière passionnante et créative, nous donnant un outil supplémentaire dans nos efforts quotidiens pour promouvoir la ville en tant que destination touristique internationale. »

Photos et vidéo : Kfir Bolotin, Edgar Rafael, Aline Langlieb, Tel Aviv Municipalité