Funérailles de Nachman Ittah ZL dont le corps a été retrouvé dans le Kinneret

Les funérailles de Nachman Ittah ZAL dont le corps a été retrouvé dans le Kinneret ont commencé à Jérusalem à midi (mardi) ( à gauche dans la photo).

Son corps a été découvert quelques heures après la fin de la fête de Pessah apres 6 jours de recherches. Un troisième corps est toujours dans un endroit inconnu du lac.

Ittah n’avait que 21 ans et habitait la ville juive et orthodoxe de Beitar Illit, et sera enterré dans le cimetière Hamenohot.

Toutes nos condoléance à la famille.

