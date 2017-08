Funérailles de la mariée | Le nouveau marié fait l’éloge de sa femme électrocutée sur le chemin des Shéva Brahot

La foule est arrivée pour assister aux funérailles de la défunte mariée, Shani Berdichevsky, qui est décédée la nuit dernière à Tirat Hacarmel après une électrocution dans sa salle de bain juste avant de se rendre aux Chéva Brahot qu’elle devait célébrer avec son mari et sa famille.

Lors de ses funérailles, le rabbin Michel Stern, de Jérusalem, mais aussi le maire de Tirat Carmel, Rabbi Yechezkel Rubin, Rosh Yeshiva de son mari étaient présents pendant ces moments difficiles.

Son mari Danny Berdichevsky a déclaré : ‘Il y a une semaine, tu étais près de moi sous notre Houppa. Tu étais une femme juste (Tsadika), et un sacrifice (Korban) pour tous les habitants de Tirat Carmel » .

Son mari, Danny qui l’a épousé une semaine plus tôt a essayé de faire l’éloge mais n’a pas pu compléter ses paroles. Il a dit : ‘Je ne t’oublierai pas, nous avons commencé la vie de la plus belle manière et on t’a pris à moi, nous voulions même acheter une poussette pour nos enfants… »

