Funérailles de Helmut Kohl: Netanyahu assiste à la cérémonie à Strasbourg mais ne fait pas de discours afin de respecter le Shabath

Les dirigeants du monde actuel et ancien se sont réunis samedi pour dire adieu à l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl, le rappelant en tant qu’homme qui a contribué à unir l’Europe.

Kohl, décédé le 16 juin à l’âge de 87 ans, est la première personne à avoir été honorée lors d’un événement commémoratif officiel par l’Union européenne.

La cérémonie au siège du Parlement européen dans la ville française de Strasbourg, près de la frontière avec l’Allemagne, a été le choix de Kohl lui-même, a déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Juncker a décrit Kohl comme ‘un patriote allemand et en même temps un patriote européen’.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assisté à la cérémonie. Bien qu’il ait été invité à parler, le premier ministre a refusé, car la cérémonie a eu lieu pendant le sabbat juif. Il a également marché de son hôtel à la cérémonie.

Netanyahu a serré la main brièvement avec plusieurs leaders mondiaux et des personnages éminents, notamment le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, la Premier ministre britannique Theresa May et l’ancien président américain Bill Clinton.

Pendant son mandat de 16 ans en tant que chef de l’Allemagne, de 1982 à 1998, Kohl a dirigé la réunification de son pays en 1990 et a été architecte de la monnaie commune du continent, l’euro.

‘Helmut Kohl nous a donné la chance d’être impliqués dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes ‘, a déclaré Clinton lors de la cérémonie, en citant la volonté de Kohl de mettre en place la coopération internationale avant les intérêts nationaux.

Le président du Parlement de l’UE, Antonio Tajani, a déclaré que Kohl méritait «un lieu d’honneur au panthéon européen» pour avoir étendu sans relâche la main de l’amitié à des démocraties naissantes en Europe de l’Est après la chute du rideau de fer.

Après la cérémonie à Strasbourg, à laquelle ont participé plus de 800 invités, le cercueil de Kohl devait être emmené dans la ville allemande de Speyer pour une messe de requiem et des honneurs militaires.

Après la mort de Kohl, Netanyahou a loué l’ancien chancelier, l’appelant l’un des plus grands amis d’Israël.

‘J’exprime un profond chagrin suite au décès de l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl’, a-t-il déclaré. ‘Parmi les plus grands amis de l’État d’Israël, il était complètement dévoué à sa sécurité. Kohl était le leader qui a uni l’Allemagne avec une main déterminée et stable. Son admiration pour Israël et le sionisme s’est manifesté dans mes nombreuses rencontres avec lui et dans sa position résolue en faveur d’Israël en Europe et dans les forums internationaux. J’envoie mes condoléances à la famille Kohl et au peuple allemand. ‘

Netanyahu va retourner en Israël, ce dimanche.

