Funérailles de Hadas Malka ZL, l’officière de la police des frontières assassinée dans un attentat à Jérusalem

Des milliers, y compris la famille, les amis, les ministres et les responsables de la police ont rendu hommage samedi soir à la sergente d’état-major de 23 ans. Hadas Malka ZL, est l’agente de police de la frontière qui a été assassinée lors de l’attaque terroriste de vendredi à Jérusalem. Elle était une résidente du Moshav, Givat Ezer, dans le centre d’Israël, Hadas a été mise au repos dans le cimetière militaire de la ville côtière d’Ashdod.

Hadas laisse ses parents, David et Geula, ses deux frères, Tamir et Guy, et trois sœurs, Shaked, Netan et Gefen. Elle a commencé son service militaire dans la Marine avant de déménager à la Police des frontières. Après avoir terminé l’armée en 2015, elle est revenue pour commencer une année de carrière militaire plus tard.

Guy Malka, le frère de Hadas, a fait l’éloge de sa soeur en disant: « Tu as eu tant de rêves, on voulait que tu te maries … S’il te plaît, réveille-toi, Hadassi, raconte-nous que c’est un mauvais rêve. Un terrible terroriste a ruiné nos rêves. Nous ne t’oublierons jamais, notre soeur héroïne qui a protégé Jérusalem.

Le ministre de la sécurité publique Gilad Erdan a déclaré qu’Israël n’oublierait jamais Hadas et que les terroristes ne dissuaderaient pas la nation de construire la Terre d’Israël.

« Nous ne nous rendrons pas et nous ne nous inclinerons pas devant ces maudits terroristes », a déclaré M. Erdan. « Nous poursuivrons nos ennemis et ceux qui nous souhaitent le mal partout où ils se trouvent’.

Erdan a ajouté que ‘la mémoire de Hadas sera gravée dans le cœur de notre peuple entier. Le bruit des enfants qui riaient autour des tables de Shabbat a été entendu hier, même pendant ce chabbat difficile, fut par le mérite de Hadas et à celui de ses collègues, les défenseurs de notre capitale, des gardiens d’Israël et de Jérusalem.

Le commissaire de police Roni Alsheich a noté que Hadas Malka a rejoint plus de 1 400 policiers qui ont été tués par des terroristes et l’a félicitée pour avoir servi la police des frontières avec un profond sentiment d’engagement et un désir de contribuer à la société israélienne.

‘Vos amis disent qu’en plus d’être une véritable professionnel, vous étiez aussi la« grande soeur »des jeunes soldats. Vous vous souciez de tous et avez pris soin de vous assurer qu’il y avait une bonne atmosphère [dans l’unité]. Vous étiez toujours là pour les aider, et votre amour de la vie a attiré tout le monde. Vous avez illustré l’éthique de la police ‘, a déclaré Alsheich.

Après les funérailles, les FDI et les forces de sécurité ont continué à balayer Deir Abu Masha’l, un village arabe à l’ouest de Ramallah, qui a été le foyer des trois terroristes qui ont commis les deux fusillades coordonnées et les coups de poignard de vendredi soir à Jérusalem. Tous les trois ont été abattus par la police.

