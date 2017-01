Funérailles de Guy Kafri tué à Haifa « pour être juif « 

Des centaines de personnes sont venues hier pour accompagner pour son dernier voyage, Guy Kafri, qui a été assassiné mardi dans ce qui était probablement une attaque terroriste. Il a été inhumé au cimetière Moshav Ofer dans la région de Haïfa.

« Tous soulignent le fait que Guy a été assassiné parce qu’il était juif », a déclaré son beau frère, Shahar Dror, ajoutant que la famille recevait des mises à jour sur l’enquête.

La police est toujours à la recherche d’un terroriste arabe qui a tiré sur Guy et blessé un autre homme, Yehiel Illuz de Migdal HaEmek.

« Nous sommes tous choqués et dans la douleur. Nous vivons un moment difficile car nous savons que tu as été assassiné », a déclaré Dror à l’enterrement. « La douleur est énorme et il est difficile de comprendre que tu ne reviendras pas ».

La mère de Guy et son père et sa sœur Yigal Keren pleurèrent aux côtés de ses amis.

Guy Kafri, 48 ans, se trouvait sur la rue HaGiborim à Haïfa. Il a travaillé comme chauffeur, dans le transport des enfants handicapés.

« Guy était l’une des personnes les plus charmante avec un grand cœur que je connais, qui a toujours aimé et aider tout le monde. Personne n’avait un mauvais mot à dire sur lui. Il était chauffeur pour les enfants handicapés et l’a fait comme une mission. Il aimait les enfants », a dit Dror : « Il est clair pour nous qu’il avait pas de conflit avec personne et que ce tir était une erreur ».

Une chasse à l’homme se poursuit à travers le quartier arabe de Halisa, où le principal suspect aurait été vu.

La police des frontières et la police sont entrées dans une maison abandonnée dans le quartier suite à une information du Shin Bet.

Les habitants du quartier et les autres résidents de Haïfa ont appelé les forces de sécurité pour libérer le nom et la photo du suspect, après un ordre de restriction.

« S’ils savent qu’il y a un tel suspect dangereux qui est impliqué dans l’assassinat, que ce soit terroriste ou de nature criminelle, pourquoi n’ont-ils pas publié sa photo et son nom? Peut-être il y a des gens qui l’ont vu par hasard et pourrait le dire à la police ? Nous ne voulons pas d’une situation dans laquelle il réalise un autre acte grave qui pourrait se terminer par une catastrophe. »

