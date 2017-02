Front National : La fin de la double nationalité pour les franco-israéliens mais pas les franco-libanais ?

Marine le Pen a promis si elle devient présidente de la France de supprimer les Kippot des Juifs mais aussi leur nationalité si ils sont israéliens et français…Une loi dit t’elle qui va concerner tous les pays qui ne font pas partie de l’Europe :

« Israël n’est pas un pays européen. Je crois que même Israël accepte de le dire et de le penser »sur France 2, invitée de « L’Émission Politique ». « Je suis contre la double nationalité extra-européenne. Ce n’est pas aux Juifs mais aux Israéliens à qui je demande de choisir leur nationalité »,

Et pourtant lorsqu’on cherche un peu, on remarque vite que cette loi est sélective et raciste, et que certains pays hors Europe ne seront pas concernés, comme la Russie et nouvellement le Liban !

Lors de la récente visite de Marine Le Pen, au Liban, elle a affirmé ce dimanche envisager des exceptions concernant la suppression de la double nationalité :

« La question de la rétroactivité de cette mesure n’est pas encore tranchée » en réponse à une question sur l’impact de cette mesure sur les Franco-Libanais

La raison de ces exceptions, selon Marine le Pen, sont les accords bilatéraux…