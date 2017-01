La fraude palestinienne parrainée par la Conférence de Paris …

Le Premier ministre a évoqué lors de sa rencontre avec le ministre norvégien des Affaires étrangères le conflit israélo-palestinien et la future conférence de Paris et a déclaré qu’elle était « une relique du passé » .

La rencontre entre les deux hommes a eu lieu à Jérusalem, au cours de laquelle le Premier ministre a exprimé son opposition à convoquer le comité dimanche prochain à Paris, qui traitera du conflit israélo-palestinien.

«Nous avons affaire ici à un grand défi des forces terroristes non seulement qui cherche à détruire Israël, mais cherche aussi à détruire toutes les chances de paix. Il y a des efforts supplémentaires qui vont détruire les chances de paix, et l’ un d’entre eux est cette conférence de Paris. Elle retarde la paix…, ceci est un reste du passé, une dernière tentative pour maintenir le passé avant l’avenir « .

Pendant ce temps, le président français François Hollande , a également abordé la conférence et a dit qu’il « ne se substitue pas à des négociations directes entre Israël et Palestiniens. » Il a fait ces remarques lors du dernier discours devant le corps diplomatique français à la fin de son mandat en mai prochain.

« Il n y a pas de substitut à des négociations directes. » Néanmoins, il semble que Netanyahu n’a aucune raison de s’inquiéter même si l’administration américaine a montré le contraire la semaine dernière .

Selon les journalistes politiques, les États-Unis n’ont pas l’ intention de soutenir les conclusions de la conférence qui se tiendra à Paris, et les principaux points du discours prononcé par le secrétaire d’Etat John Kerry donnera sa décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais Israël a refusé de croire les promesses américaines.

Juste quelques jours plus tôt lors de la conférence des ambassadeurs, Netanyahu a déclaré que «la Conférence de Paris n’est pas au repos, et qu’il y a des signes avant coureurs : » Par conséquent, le premier effort que nous sommes engagés dans ce moment est d’éviter une autre résolution de l’ ONU et éviter même la décision du Quartet »

