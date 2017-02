François Bayrou invité de « On n’est pas couché » :  » Le CRIF ne ressemble pas à ce que j’aime ou ce que j’attends  » (vidéo)

François Bayrou, président du MoDem, a été invité suite à la sortie de son livre « Résolution francaise » sur l’émission « On n’est pas couché » et l’animateur Laurent Ruquier a tout de suite demandé à l’homme politique si il sera candidat à la présidentielle 2017.

Comme tous les hommes politiques, il joue au chat et à la souris, sans y répondre avec franchise, mais le sera plus concernant les organisations sur les Juifs de France.

Vanessa Burggraf & Yann Moix ont montré à travers leurs question l’incapacité de l’homme politique à se faire entendre depuis l’histoire de MoDem.

Yann Moix demande à Bayrou, pourquoi les hommes politiques français parlent aux musulmans et aux Juifs apres des attentats dans le pays, au lieu de rassurer tous les français préférant catégoriser des communautés de Français :

A la 54 éme secondes de la vidéo Yann Moix lui demande :

» Vois dites que la lutte contre le terrorisme doit venir d’abord de la part de la communauté musulmane, en France et à l’extérieur, ce sont eux qui doivent être en première ligne. » Communauté musulmane », je trouve que cette catégorie n’existe pas, il n y a pas de communauté musulmane.

Dans la mesure qu’un musulman, ne pense jamais toute la journée qu’il est musulman,….chose qu’on lui rappelle à longueur de journée de l’extérieur.

La question est la suivante, comme vous êtes dans le livre en faveur de la laïcité, pourquoi est ce que les hommes politiques ne font pas la chose suivante, le lendemain des attentats par exemple, et plutôt que de dire, voilà je dit à tous les musulmans, qu’ils n’ont pas avoir honte, comme Emmanuel Valls et à tous les Juifs, qu’ils ne doivent pas avoir peur, est ce que ce n’est pas trop contradictoire toute la journée, de vouloir incarner la laïcité, et de temps en temps de s’adresser, tantôt aux musulmans et tantôt aux Juifs ?

Pourquoi est ce qu’on ne dit pas, » je me moque de savoir qui cela a heurté et qui pourrait être stigmatiser, tout simplement le lendemain des attentats, je m’adresse à tous les français, et je me fiche complètement qu’ils soient Juifs ou Musulmans, pourquoi personne ne parle cette langue ? »

La réponse de Bayrou est étonnante, elle va se diriger avant tout vers la critique des organisations des communautés Juives et par la suite, le sujet principal, les Musulmans :

» Vous avez raison sur ce plan, et je partage à ce point ce jugement, que comme vous le savez, je ne vais jamais au dîner du CRIF, non pas que je n’aime pas l’histoire, du peuple Juif, d’Israël, l’écriture, mais je trouve que ces organisations, ne ressemblent pas, à ce que j’aime ou ce que j’attends, donc de ce point de vue là, je partage, ce sentiment, mais concernant la communauté musulmane, ….je pense qu’ils ont une responsabilité d’expliquer à tous, que ce n’est pas au nom de l’islam, qu’on tue…. »