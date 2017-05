La France vote une nouvelle résolution contre Israel à l’ONU

La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont voté à l’Onu une nouvelle résolution contre Israël affirmant que ce pays viol le« bien-être mental », physique et environnemental et la situation sanitaire dans les « territoires palestiniens occupés ».

Cette nouvelle résolution de l’ONU, a été co-parrainée par le Groupe des États arabes et la délégation palestinienne qui a chargé une délégation de l’OMS d’enquêter et d’effectuer un rapport sur « la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés ».

Hillel Neuer, la directeur exécutif de UN Watch s’est exprimé :

« Honte à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Allemagne pour encourager cette corruption de l’Assemblée mondiale de la santé, détournant ainsi des ressources, du temps et de l’argent précieux alloués aux priorités de la santé mondiale pour diaboliser les Israéliens, surtout quand en réalité, il suffit de se promener dans une clinique ou un hôpital israélien pour comprendre qu’ils fournissent des soins de santé de classe mondiale à des milliers d’Arabes palestiniens, ainsi qu’aux Syriens fuyant Assad . La Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont rejoint la vermine en votant pour la résolution »

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr