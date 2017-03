La France s’engage à accueillir 500 réfugiés irakiens et syriens

La France propose l’entrée dans son pays de 500 réfugiés irakiens et syriens pour leur éviter de voyager dangereusement sur la mer Méditerranée.

Le président français François Hollande s’est engagé mardi dans une initiative avec un certain nombre d’organismes de bienfaisance chrétiens pour intégrer 500 réfugiés syriens et irakiens au lieu de les voir arriver via la migration en Europe et les voyages dangereux par la mer Méditerranée.

« L’ Europe et la France sont confrontées à une vague sans précédent de réfugiés en raison de son ampleur et en raison de ses causes », a déclaré Hollande selon Reuters.

« Tout est additionné. Il y a des guerres, en particulier en Irak et en Syrie … et il y a le terrorisme ou le fanatisme, qui conduisent des personnes à quitter leur foyer pour chercher la sécurité et la tranquillité en Europe « .

Selon un accord signé au palais présidentiel de l’Elysée à Paris, la France prendra les réfugiés, du Liban au cours des 18 prochains mois.

L’organisation catholique de la communauté Sant’Egidio en Italie a formé une coalition de groupes chrétiens et a réinstallé de nombreux réfugiés dans toute l’Europe. L’organisation a aidé d’innombrables réfugiés en commençant à partir de zéro, y compris leur trouver de nouveaux logements, des emplois et des écoles.